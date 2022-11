La scorsa settimana sono trapelate non solo le specifiche, ma anche il design degli imminenti smartphone OPPO Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+, inoltre nei giorno scorsi la società ha annunciato la data ufficiale di presentazione, fissata per il 24 novembre.

Per trattenere l’attenzione della stampa di settore, OPPO ora inizia a rivelare a poco a poco alcune delle caratteristiche chiave della serie Reno 9. Oggi l’azienda ha confermato alcune importanti specifiche relative alla fotocamera della gamma.

Ecco le specifiche ufficiali della fotocamera di OPPO Reno 9

Le immagini promozionali ufficiali da poco pubblicate confermano che la serie OPPO Reno 9 includerà un sensore posteriore Sony da 50 megapixel con supporto per la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), mentre la fotocamera frontale consisterà in un obiettivo cat-eye ultra sensibile da 32 megapixel con messa a fuoco automatica per i selfie. La serie Reno 9 adotterà inoltre la NPU MariSilicon per una fotografia migliorata.

I rendering ufficiali della serie Reno 9 emersi la scorsa settimana hanno rivelato che solo Reno 9 Pro+ offrirebbe un modulo a tripla fotocamera, mentre Reno 9 e Reno 9 Pro sarebbero dotati di doppia fotocamera posteriore, inoltre il chip MariSilicon sarebbe disponibile solo sulle varianti Pro.

Le indiscrezioni trapelate finora hanno rivelato che OPPO Reno 9 adotterebbe una fotocamera principale da 64 megapixel e un obiettivo secondario da 2 megapixel. Reno 9 Pro dovrebbe presentare una fotocamera principale Sony IM890 da 50 megapixel e un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel.

