Mancano ormai due giorni alla presentazione ufficiale della serie HONOR 80, smartphone di fascia alta con i quali il produttore cinese proverà a competere con le varie soluzioni della concorrenza in un mercato che si fa sempre più duro e variegato.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, potrebbero essere tre i modelli che HONOR si prepara a lanciare sul mercato e nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate alcune immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di tali nuovi device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Questo potrebbe essere il design della serie HONOR 80

In particolare, i protagonisti di questo nuovo contributo sono HONOR 80, HONOR 80 Pro e HONOR 80 SE e tutti e tre i modelli sono dotati di un pannello posteriore identico, caratterizzato dalla presenza di grandi sensori per la fotocamera posizionati nell’angolo in alto a sinistra (ricordano un po’ il numero 8).

Ecco i telefoni mostrati in quattro colorazioni (nera, rosa, blu e grigia):

La seguente galleria, invece, ci mostra i telefoni dal vivo (purtroppo ancora una volta solo la parte posteriore, tralasciando quella frontale):

Previous Next Fullscreen

Per quanto riguarda il display, i nuovi smartphone di HONOR dovrebbero avere in alto al centro un ritaglio a forma di pillola per la fotocamera.

Ovviamente il modello più interessante è la versione Pro, che dovrebbe poter fare affidamento su un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 e su una batteria da ben 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W.

Ma il suo punto di forza potrebbe essere rappresentato dalla fotocamera posteriore, che dovrebbe vantare un sensore primario da 160 megapixel (il primo al mondo), accompagnato da altri due sensori.

Appuntamento a mercoledì per la presentazione ufficiale della serie HONOR 80, con la speranza di scoprire subito, oltre alle principali caratteristiche e alla fascia di prezzo, quando questi smartphone arriveranno anche nel Vecchio Continente.