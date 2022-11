Le offerte della settimana del Black Friday di Amazon entrano nel vivo con l’avvicinarsi del vero e proprio venerdì nero. State cercando un nuovo smartphone Android e volete puntare su affidabilità nel tempo e supporto software, ma non volete spendere cifre enormi e non volete un prodotto troppo ingombrante? In promozione su Amazon c’è Google Pixel 6a, proposto alla stessa cifra del Google Store in tutte le colorazioni.

Google Pixel 6a tra le offerte del Black Friday di Amazon

Google Pixel 6a è lo smartphone meno costoso per provare l’esperienza Pixel, che offre un software cucito su misura direttamente dalla casa di Mountain View con aggiornamenti costanti e immediati. Il supporto software prevede aggiornamenti della versione di Android e di sicurezza garantiti rispettivamente almeno fino al luglio 2025 e al luglio 2027. Attualmente lo smartphone dispone di Android 13.

Il punto debole del dispositivo è probabilmente il refresh rate del pannello, ancorato ai classici 60 Hz, ma se per voi non si tratta di un aspetto fondamentale, il “Pixel economico” potrebbe essere lo smartphone che fa per voi. A bordo troviamo un display OLED 20:9 da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, lo stesso SoC dei fratelli maggiori (Google Tensor con chip di sicurezza Titan M2) affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria UFS 2.2, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 Dual Pixel da 12,2 MP con PDAF e OIS e sensore ultra-grandangolare IMX 386 da 12 MP. Completa la connettività, con 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e, ovviamente, porta USB Type-C. La batteria è da 4400 mAh e supporta una ricarica rapida cablata da 18 W.

Google Pixel 6a è stato presentato lo scorso maggio al prezzo consigliato di 459 euro, ma è disponibile sul mercato solo dalla fine del mese di luglio 2022: con il Black Friday Amazon potete portarvelo a casa nelle colorazioni Verde Salvia, Grigio Antracite e Grigio Chiaro al prezzo scontato di 349 euro (eventualmente con rate a tasso zero). In alternativa potete optare per il bundle che include le cuffie Google Pixel Buds A-series, proposto al prezzo di partenza di 448 euro.

Acquista Google Pixel 6a in offerta su Amazon

Acquista Google Pixel 6a con Pixel Buds A-series su Amazon

