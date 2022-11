La promozione di Amazon dedicata al Black Friday 2022 è alle porte, ma alcune offerte molto ghiotte sono iniziate in anticipo e tra queste troviamo anche due smartphone Android a marchio OnePlus: l’ex flagship OnePlus 9 Pro e l’ottimo medio di gamma OnePlus Nord CE 2 5G.

Nel caso in cui le offerte prese in esame di seguito non dovessero incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android per scoprire qualche soluzione alternativa.

Offerte Amazon per OnePlus 9 Pro e Nord CE 2 5G

Sì, è vero: di OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre vi avevamo parlato proprio ieri, tuttavia c’è un distinguo da fare: mentre ieri eravamo di fronte al minimo storico anche per il taglio da 256 GB, in questa sede abbiamo a che fare soltanto col taglio base da 128 GB e il limite di ieri è stato ulteriormente spostato verso il basso. Nel momento in cui scriviamo, infatti, OnePlus 9 Pro 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna è disponibile all’acquisto al prezzo di 538,91 euro, con uno sconto del 41% rispetto al listino ufficiale. Nessuna scelta in fatto di colorazioni: a questo prezzo, c’è solo la Stellar Black. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista OnePlus 9 Pro 5G 8 GB + 128 GB Stellar Black a 538,91 euro

Se siete alla ricerca di un nuovo medio di gamma, invece, vi interesserà sapere che andando più o meno a dimezzare la spesa prevista per il modello appena descritto potrete portarvi a casa OnePlus Nord CE 2 5G in versione 8 GB + 128 GB e colorazione Bahama Blue. Parliamo di un medio di gamma di tutto rispetto, che tra le sue specifiche conta: display AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ a 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 900, la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 65 watt e tripla fotocamera posteriore. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista OnePlus Nord CE 2 5G 8 GB + 128 GB Bahama Blue a 257,62 euro

Entrambi gli smartphone sono venduti e spediti da Amazon, con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito e il solito impareggiabile servizio clienti.

Potrebbe interessarti anche: Recensione OnePlus 9 Pro e Recensione OnePlus Nord CE 2 5G

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, nel quale vi segnaliamo in tempo reale i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto. Infine, vi ricordiamo che il Black Friday 2022 e il Cyber Monday 2022 sono alle porte: aggiungete le nostre pagine dedicate ai preferiti per farvi trovare pronti.