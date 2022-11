Diesel Griffed Gen 6 è la nuova proposta tra gli smartwatch con sistema operativo Wear OS 3 in arrivo dal Fossil Group e si candida a diventare una stilosa alternativa rispetto ai vari Samsung Galaxy Watch5 (avete visto la nostra recensione del modello Pro?) e Google Pixel Watch. Il nuovo arrivato si affaccerà sul mercato il mese prossimo, giusto in tempo per il periodo dei regali di Natale, e si collocherà in una fascia di prezzo non economica ma neppure proibitiva.

Diesel Griffed Gen 6: il modello del ritorno del brand

Diesel Griffed Gen 6 è il primo smartwatch di fascia flagship — e con pari ambizioni — lanciato da Diesel dai tempi del modello Axial del 2019; in tempi più recenti, infatti, si ricorda soltanto il particolare Diesel Fadelite, incentrato più sul design che sulla dotazione tecnica (non esattamente esaltante neppure al momento del lancio). Il brand avrebbe dovuto rilanciare le proprie ambizioni all’inizio dell’anno, tuttavia (per un motivo o per l’altro) la solita tabella di marcia non è stata rispettata.

Adesso, Diesel intende farsi perdonare per l’attesa con il nuovo Griffed Gen 6, che rappresenta un upgrade tecnico significativo rispetto al predecessore che deve rimpiazzare. Diesel Griffed Gen 6 si basa sulla piattaforma Gen 6 di Fossil, che include un chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Lo smartwatch si segnala anche per una ricarica rapida di nuova generazione: Diesel dichiara una ricarica fino all’80% in 30 minuti.

Uno degli aspetti di maggiore interesse di questo nuovo modello è senza dubbio il software: Diesel Griffed Gen 6 arriverà sul mercato con Wear OS 3 out of the box, a differenza di modelli concorrenti di Mobvoi e altri lanciati ancora con Wear OS 2. Del resto, non si tratterà di una prima volta per il Fossil Group, che ha già fatto lo stesso con il modello Gen 6 Wellness Edition. Per quanto riguarda la parte smart, lo smartwatch può contare sull’assistente virtuale Amazon Alexa, mentre allo stato attuale è sprovvisto di Google Assistant. Il wearable non manca del supporto ai quadranti di terze parti e si presta molto bene alla personalizzazione già a partire dal design. Tra le altre funzioni che potrebbero renderlo desiderabile, si riporta la possibilità di effettuare e ricevere telefonate.

Diesel, come al suo solito, non si è dilungata molto nel presentare i dettagli tecnici del nuovo nato, che in ogni caso non è definibile come un modello compatto. Parliamo, infatti, di un dispositivo con display circolare e una cassa da 45,5 mm realizzata in acciaio inossidabile e avente uno spessore di 13,3 mm. Per quanto riguarda la resistenza all’acqua, viene garantita a 3 ATM.

Tra le altre caratteristiche che si possono comunque segnalare troviamo la connettività Bluetooth 5 LE e Wi-Fi, il GPS, il chip NFC con annesso supporto ai pagamenti tramite Google Wallet. Non manca ovviamente tutta la classica sensoristica dedicata alla pratica di attività sportiva e al tracciamento dell’attività fisica quotidiana, dal monitoraggio del battito cardiaco al rilevamento del livello SpO2.

Prezzo e disponibilità

Diesel Griffed Gen 6 sarà disponibile all’acquisto all’estero a partire dal 1 dicembre 2022 al prezzo di listino di 350 dollari, mentre in Italia è già presente sullo store online ufficiale di Diesel: il prezzo richiesto ammonta a 369 euro, a cui vanno aggiunti 5 euro per la spedizione standard (evitabili con la creazione di un account). Lo smartwatch potrà essere acquistato in diverse configurazioni estetiche: le varianti in metallo saranno proposte nelle colorazioni silver/black e gunmetal/black, ma non mancherà la possibilità di scegliere le stesse colorazioni in abbinamento ai cinturini in pelle e nylon e silicone griffato Diesel.

A seguire trovate una galleria di immagini; fateci sapere nei commenti se vi piace.

