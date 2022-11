Bisogna riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp il merito di lavorare con grande costanza al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati, in modo da garantire agli utenti un’esperienza sempre migliore.

Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione dell’applicazione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.24.18.

Le novità della versione 2.22.24.18 di WhatsApp Beta per Android

Nelle ultime settimane è emerso che gli sviluppatori sono al lavoro su una speciale versione della modalità companion che consentirà agli utenti di collegare il proprio account a un tablet Android, che potrà così essere usato in modo autonomo.

Nei giorni scorsi è stato scoperto un avviso che informa gli utenti della nuova funzionalità e con la versione 2.22.24.18 beta per alcuni tester è stata implementata una schermata che presenta WhatsApp sui tablet Android:

Così come viene mostrato da questi screenshot, la nuova schermata di presentazione viene visualizzata nella sezione dei dispositivi collegati dopo aver selezionato l’opzione “Dispositivi collegati beta” e spiega com’è possibile ottenere la nuova versione del client dedicata ai tablet Android.

Per verificare se tale funzionalità è già disponibile per il proprio account è necessario scaricare l’ultima versione beta disponibile sul Google Play Store: se, una volta aperta l’app sul tablet, si visualizza la schermata con il codice QR, allora è possibile iniziare a usare il servizio di messaggistica anche su questo dispositivo.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di sviluppatori per scoprire quando WhatsApp per i tablet Android sarà disponibile per tutti gli utenti.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.24.18 di WhatsApp Beta per i dispositivi Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

