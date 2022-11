Samsung e la casa parigina d’alta moda Maison Margiela hanno annunciato la loro prima collaborazione nello spirito dell’anticonformismo, una collaborazione che sfocia nella creazione di un’edizione limitata del più recente smartphone pieghevole a conchiglia, ovvero il Samsung Galaxy Z Flip4.

Il cuore dello smartphone rimane quello che tutti conosciamo ma viene pervaso dalla filosofia di concetto della casa parigina, che va a ritoccare l’estetica e l’interfaccia utente del dispositivo, rivoluzionando anche la confezione di vendita e proponendo alcuni accessori esclusivi.

Samsung Galaxy Z Flip4 arriva in una particolare edizione limitata

Come anticipato in apertura, dalla collaborazione tra il colosso tecnologico Samsung e la casa parigina d’alta moda Maison Margiela, nasce il Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition, un’edizione speciale e limitata del pieghevole a conchiglia che il produttore sudcoreano ha presentato lo scorso agosto.

Non è la prima volta che Samsung collabora con altre realtà del settore della moda per realizzare edizioni limitate dei propri smartphone pieghevoli: ricordiamo, ad esempio, il Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition del 2020.

Nel comunicato stampa, Samsung dichiara di avere scelto la Maison Margiela per realizzare un Galaxy Z Flip4 che fosse diverso dagli altri, in cui ogni elemento si concentrasse sull’originalità e sui valori della casa di moda, quali anticonformismo, sovversione e ricerca delle sfide, sia dentro che fuori.

Stephanie Choi, Vice Presidente Esecutivo e CMO della divisione Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha così commentato l’annuncio del Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition:

“Samsung e Maison Margiela credono entrambe nella rottura con le convenzioni e nel permettere alle persone di celebrare la propria individualità, e questo non fa eccezione. Con questa collaborazione, che combina una tecnologia rivoluzionaria e un design unico, vogliamo che tu possa esprimere il tuo vero io autentico e celebrare ciò che ti rende unico.”

Design, interfaccia, confezione e accessori: ecco cosa cambia dal “normale”

Gli ingegneri di Samsung e il team di design della Maison Margiela si sono “seduti a tavolino” per discutere su come portare gli elementi dell’iconica filosofia di design della casa di alta moda all’interno dello smartphone e hanno scelto di implementarli in molti aspetti del Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition, dal telefono stesso alla sua interfaccia utente, passando per la confezione di vendita e gli accessori.

L’estetica del Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition

Il pieghevole a conchiglia di casa Samsung si veste del caratteristico colore bianco solido della Maison Margiela, dotato di una finitura opaca e “intrecciato” con una goccia di grigio per creare la tonalità di bianco ottimale. Il telefono abbraccia anche la tecnica décortiquédella Maison Margiela , che rimuove gli strati esterni di un oggetto per esporre il suo nucleo, caratterizzato da linee sottili e traslucide che indicano i circuiti interni del telefono.

L’interfaccia utente viene profondamente rivista grazie ad un tema dedicato

Per questa edizione speciale del Samsung Galaxy Z Flip4 è stato creato un tema completamente nuovo per la classica One UI di Samsung, che include sfondi e icone a tema pervasi dai dettami della casa di moda. È anche presente uno sfondo che mette a nudo la componentistica interna dello smartphone, facendone una radiografia e creando una sorta di aspetto trasparente che consente all’utente di guardare cosa c’è realmente dietro al display.

La scatola del Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition è di per sé un’opera d’arte

La ricchissima confezione di vendita, totalmente bianca, gioca con l’idea di inversione rivisitata dalla casa ed espone la superficie ruvida del materiale dello smartphone per fornire un design del packaging mai visto prima.

Accessori firmati Maison Margiela

All’interno della confezione di vendita del Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition vengono fornire due iconiche cover. La prima è un rivestimento in pelle unico che riflette l’iconica tecnica bianchetto della casa, che mira a ridurre un oggetto alla semplice bellezza di una tela bianca, e il suo emblema a quattro punti, che simboleggia l’anonimato; questa cover è inoltre sovra-verniciata per creare una trama unica che agisca come una tela che potrebbe modificarsi nel tempo. La seconda cover è una rivisitazione dell’emblematico anello di codifica numerica della Maison Margiela, che evoca il DNA della casa di moda.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del Samsung Galaxy Z Flip4 che rimane fedele a se stesso dal punto di vista hardware, nonostante arrivi in edizione limitata griffata dalla Maison Morgiela.

Dimensioni da chiuso: 71,9 x 84,9 x 15,9 / 17,1 mm

x x / Dimensioni da aperto: 71,9 x 165,2 x 6,9 mm

x x Peso: 187 grammi

Display esterno: Super AMOLED da 1,9 pollici con risoluzione 260 x 512 pixel

da con risoluzione x Display interno: Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (2640 x 1080 pixel) e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

da con risoluzione (2640 x 1080 pixel) e da 1 a 120 Hz SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB (UFS 3.1)

, o (UFS 3.1) Fotocamera esterna doppia con flash LED: Sensore principale da 12 MP (f/1.8) con Dual Pixel AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 123°

con flash LED: Fotocamera interna: sensore da 10 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

(nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , NFC , GPS /Glonass/Beidou/Galileo/QZSS, USB Type-C (no uscita video)

(802.11 ax), , , /Glonass/Beidou/Galileo/QZSS, (no uscita video) Certificazione: IPX8 (resistenza all’acqua)

(resistenza all’acqua) Batteria: unità da 3700 mAh Ricarica rapida cablata a 25 W Ricarica rapida wireless a 15 W Ricarica wireless inversa a 4,5 W

Sistema operativo: One UI 4.1.1 basata su Android 12 (verrà presto aggiornato alla One UI 5.0 basata su Android 13)

Quando arriva la nuova edizione limitata di Samsung Galaxy Z Flip4

L’esclusivo Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition arriverà sul mercato il prossimo 1 dicembre 2022. Per chi fosse stato stregato dal design di questa edizione limitata, c’è una brutta notizia: lo smartphone sarà disponibile solo in mercati selezionati tra cui Hong Kong, Corea del Sud e Francia, patria della casa di moda che ha collaborato alla sua realizzazione.

Resta un mistero, invece, il prezzo a cui verrà proposto il dispositivo: è comunque certo che, basandoci su quanto fatto con altre collaborazioni che hanno portato ad edizioni speciali dei gli smartphone pieghevoli delle precedenti generazioni (quella citata in precedenza veniva proposta a 2580 euro), il prezzo di vendita sarà più alto di quello di listino, che parte dai 1149 euro richiesti per la versione 8+128 GB.

