Quello attuale non è un mese come gli altri per gli appassionati di tecnologia, in quanto nella sua parte finale c’è il Black Friday e quest’anno il gran giorno è fissato per il 25 novembre, appuntamento al quale si prepara anche il Google Store.

Tutti i principali rivenditori e le piattaforme online oramai da anni sfruttano questa ricorrenza, che rappresenta anche il periodo in cui prende il via la stagione degli acquisti natalizi, per lanciare promozioni speciali che invoglino gli utenti a darsi allo shopping e il colosso di Mountain View è già pronto.

Sul Google Store fervono i preparativi per il Black Friday 2022

Sullo store ufficiale di Google è già stata pubblicata un’apposita pagina dedicata al Black Friday con un conto alla rovescia che scadrà il 17 novembre 2025: sarà a quel punto che il produttore probabilmente svelerà i prezzi dei vari device che proporrà in promozione.

Ma in attesa di scoprire quali saranno i prezzi proposti da Google, è già possibile sapere quali saranno i dispositivi che saranno offerti in promozione sul suo store per il Black Friday.

Tra smartphone, cuffie e dispositivi smart home gli utenti avranno varie opportunità:

Google Pixel 6a

cuffie Google Pixel Buds Pro

Google Chromecast con Google TV

Nest Hub di seconda generazione

Nest Mini

Google WiFi

Nest Cam (con cavo)

Nest Doorbell (a batteria)

Nest Protect

Potete trovare la pagina dedicata alla promozione seguendo questo link. Sarà interessante scoprire quanto il colosso di Mountain View deciderà di spingersi con gli sconti di questi prodotti in promozione.

Ad ogni modo, nel caso in cui Google non dovesse impegnarsi abbastanza, durante la settimana del Black Friday non mancheranno le offerte su altre piattaforme online (a partire da Amazon o eBay) e nei principali negozi di elettronica.

Potete restare informati su tutte le occasioni disponibili sfruttando il seguente link:

Scoprite tutte le offerte del Black Friday 2022