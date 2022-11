Il mercato degli smartphone ha ormai accolto tutti i principali protagonisti della generazione 2022 e, in un momento di relativa calma sul piano dei nuovi annunci, si inizia a guardare all’orizzonte, nel caso di specie a quello del Sol Levante: sono spuntate le prime indiscrezioni sulla composizione della lineup di Sony per il 2023 e pare che finalmente il produttore giapponese abbia deciso di operare un po’ di svecchiamento.

Sia chiaro: quelle relative al mondo Sony non sono affatto le prime voci di corridoio sugli smartphone attesi per il prossimo anno, anzi dei futuri flagship di Apple e Samsung si parla già da diverse settimane e in maniera ben più dettagliata. In questo caso, però, diamo uno sguardo in casa di un altro brand storico che spesso viene sottovalutato ma che non ha mai smesso di realizzare prodotti di qualità.

Sony: prime voci sulla lineup 2023

Le voci di corridoio arrivano direttamente dal sito giapponese SumahoDigest, che spesso si fa portavoce di leak anche precisi sui prodotti di Sony. Nel caso di specie, le indiscrezioni provengono da un forum dedicato e si parla di un 2023 costellato dai lanci dei seguenti prodotti:

Sony Xperia PRO-II

Sony Xperia 10 V

Sony Xperia Ace IV

Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 5 V

Nel suddetto forum si attribuisce a tre di questi modelli — Sony Xperia PRO-II, Sony Xperia 1 V e Sony Xperia 5 V — la nuovissima Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2; di contro, al più economico Xperia Ace IV viene associato il Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, mentre al medio di gamma Xperia 10 V lo Snapdragon 6 Gen 1. Stando a quanto viene riportato, una variante del modello della serie Ace, in genere commercializzata solo in patria, approderà anche sulla scena internazionale, portando così a sei il numero complessivo di nuovi modelli Sony per il 2023.

Per quanto riguarda le tempistiche, il produttore dovrebbe rimanere fedele alla consueta tabella di marcia, pertanto potremmo scoprire Xperia 1 V e Xperia 10 V il prossimo maggio e il più compatto Xperia 5 V a settembre 2023.

Svecchiamento e possibili novità

Per quanto riguarda il discorso dello svecchiamento, il rumor attiene al posizionamento del lettore di impronte digitali: per diversi anni, Sony è rimasta fedele al sensore fisico posto sul lato destro degli smartphone, in corrispondenza del tasto di accensione, ma pare in procinto di abbandonare questa peculiarità in favore di un più comune sensore di impronte ottico integrato sotto al display. Questo cambiamento farà la gioia dei mancini, che hanno sempre avuto un po’ di difficoltà nell’utilizzo quotidiano della soluzione attuale — che, utilizzando lo smartphone con la mano sinistra, costringe a contorsioni non esattamente comode —, ma si tradurrà presumibilmente in uno sblocco meno rapido e preciso (i lettori ottici non hanno ancora raggiunto il livello di velocità e accuratezza di quelli fisici).

Allo stato attuale, ogni discorso sulle specifiche tecniche dei nuovi smartphone di Sony per la generazione 2023 sarebbe più che mai prematuro, in quanto ci si muove ancora nel territorio delle pure e semplici speculazioni. Quel che è certo è che Sony Xperia PRO-II sarà ancora una volta un dispositivo rivolto ad una nicchia di mercato piuttosto ristretta; di contro, i nuovi flagship mainstream Sony Xperia 1 V e Sony Xperia 5 V potrebbero farsi portatori di upgrade tecnici importanti — tra cui, ad esempio, un sensore fotografico principale da 1 pollice e un sistema di speaker più performante — e magari di una svolta in termini di design: intendiamoci, quello attuale di Sony è elegante e sobrio ed incontra il gusto estetico di una parte degli appassionati, ma rimane uguale a se stesso ormai troppo tempo e c’è bisogno di un rinnovamento. Del resto, Sony dovrebbe muoversi in questa direzione anche a livello software, svecchiando l’interfaccia grafica e razionalizzando l’utilizzo delle app proprietarie.

