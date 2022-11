A causa degli ultimi anni i Tablet stanno come vivendo una nuova vita. Tra smart working e lezioni da remoto, o che si possono recuperare a distanza grazie alle registrazioni, un dispositivo portatile ma con un ampio display diventa quasi fondamentale in qualsiasi famiglia, se non altro per evitare di dover aspettare il proprio turno al computer.

Diversi brand dunque hanno re-iniziato a pensare a questi dispositivi e il recente OPPO Pad Air si propone come valida alternativa ora disponibile a un super prezzo grazie all’offerta odierna su Amazon.

OPPO Pad Air mai così economico

Per chi non conoscesse OPPO Pad Air, la scheda tecnica è di tutto rispetto con processore Qualcomm Snapdragon 680 octa core, display Full-HD+ da 10,36 pollici e batteria da 7100 mAh. Tra l’altro Il pannello ha superato la certificazione TÜV Rheinland per la cura della vista e vanta una protezione a bassa luce blu che riduce efficacemente l’affaticamento degli occhi. È dotato poi di 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB. Insomma, non il top come performance ma se la cava egregiamente per il 90% dei compiti che un Tablet deve eseguire. Inoltre grazie al software Android con interfaccia grafica ColorOS è un dispositivo che si comporta egregiamente anche in termini di fluidità e reattività.

OPPO Pad Air è arrivato sul mercato con un prezzo non particolarmente allettante, 299 Euro, un po’ troppi per ciò che offre dal punto di vista tecnico. L’offerta di oggi su Amazon però lo sconta di ben 100 Euro portando così la cifra da pagare a 199 Euro, decisamente più interessante. Sono pochi infatti i Tablet affidabili sotto i 200 Euro e lui rientra sicuramente fra questi.

Se vi ha convinto non vi resta che recarvi su Amazon.it e acquistarlo in offerta a 199 Euro invece di 299 Euro (salvo esaurimento scorte o offerta).

