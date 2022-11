WhatsApp Beta anticipa il nuovo design del menu dei messaggi effimeri

Il team di sviluppo di WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare il servizio sia nelle funzionalità più importanti che negli aspetti apparentemente secondari: l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android rilasciato attraverso il Google Play Beta Program porta l’app alla versione 2.22.24.6 e si concentra proprio su un aspetto all’apparenza poco rilevante: il rinnovamento grafico del menu dedicato ai messaggi effimeri. Badate bene che la novità in discorso non è ancora a disposizione di nessuno, pertanto quella seguente sarà essenzialmente un’anteprima di ciò che arriverà nel prossimo futuro.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell’app: proprio ieri è arrivato l’annuncio delle Community e di altre gradite nuove aggiunte, il giorno prima si era tornati a parlare degli avatar che il servizio di messaggistica permetterà di sfruttare e prima ancora erano emersi test sui messaggi a se stessi, didascalie per l’inoltro di contenuti e una maggiore attenzione alla verifica in due passaggi. Se ve ne sieti persi qualcuna, potete rimediare facilmente visitando questo link per la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop e quest’altro per la pagina dedicata al mondo Android.

WhatsApp Beta per Android 2.22.24.6: le novità dell’aggiornamento

Il team di sviluppo di WhatsApp, dunque, non si sta occupando unicamente di riorganizzare e svecchiare il servizio sotto il profilo delle funzioni a disposizione degli utenti, ma anche di rinnovarne la parte grafica e il prossimo menu in lista d’attesa per un ritocchino è quello dedicato ai messaggi effimeri. A svelare questa anticipazione è la versione 2.22.24.6 di WhatsApp Beta per Android, sebbene — come si accennava in apertura — il nuovo design non sia ancora disponibile neppure per i beta tester.

Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, WhatsApp offrirà una sezione dedicata con molte più informazioni, in modo tale da facilitare la comprensione della funzione e dei suoi risvolti pratici anche da parte degli utenti meno esperti. Oltre alle informazioni, il menu comprenderà due sezioni per gestire le impostazioni: una per impostare un timer predefinito per il proprio account, valido per tutte le chat iniziate dopo l’impostazione; una per applicare il timer alle chat preesistenti, così da rendere effimeri i messaggi inviati a partire da quel momento in poi anche nelle conversazioni create in precedenza.

Allo stato attuale, accedere a questo menu è molto semplice: basta aprire WhatsApp, poi il menu in alto a destra, entrare in Privacy e ancora nella voce “Timer predefinito messaggi” sotto la voce Messaggi effimeri. La nuova organizzazione unita alla rinnovata interfaccia grafica renderà decisamente più semplice lo sfruttamento dei messaggi effimeri e la loro gestione più granulare a livello di singole chat nuove e non.

Purtroppo, non è ancora giunto il momento di godere di questi benefici, poiché le novità mostrate sono ancora in fase di sviluppo. È probabile che i primi utenti a poter testare il nuovo menu saranno quelli del ramo beta con un prossimo aggiornamento dell’app, in ogni caso vi terrremo informati.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.