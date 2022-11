Negli ultimi dieci anni Samsung e Apple si sono date battaglia in lungo e in largo, dalle aule dei tribunali alle tante manifestazioni di elettronica di consumo e anche negli spot capita spesso che queste due aziende si punzecchino o si rivolgano alla clientela tipo della concorrente.

Del resto, in ballo c’è la leadership nel settore degli smartphone, che ormai da tanti anni vede questi due colossi occupare i primi posti del podio, con giri di affari che ogni anno fanno registrare ricavi per miliardi di euro.

Ebbene, nelle scorse ore la divisione statunitense di Samsung ha pubblicato un nuovo video su YouTube, l’ennesimo della serie, con il quale prende in giro Apple e i suoi utenti.

Un nuovo simpatico video promo di Samsung

In particolare, il colosso coreano si sofferma sulle ultime novità dell’azienda, ossia gli smartphone pieghevoli (come i Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4) e quelli dotati di super fotocamere (come Samsung Galaxy S22 Ultra), invitando gli utenti Apple a provarli e a non limitarsi a fare ciò che fanno di solito, ossia attendere che anche il produttore statunitense si avvicini a queste novità.

Il nuovo video promo di Samsung, intitolato On the Fence, come da tradizione non fa espresso riferimento ad Apple ma basta guardarlo per rendersi conto che è il colosso di Cupertino la sua “vittima”.

In particolare, il team di Samsung ci tiene a mettere in evidenza che nella sua offerta è già possibile trovare smartphone pieghevoli e dotati di fotocamere epiche. Pertanto, per quale motivo bisognerebbe attendere che anche Apple si decida a lanciare device di questo tipo?

Ricordiamo che da un po’ di tempo in Rete si susseguono delle indiscrezioni secondo cui Apple starebbe valutando l’ipotesi di lanciare dei dispositivi pieghevoli ma al momento pare che il colosso di Cupertino non abbia ancora preso una decisione e, conoscendo la cautela di questa azienda, è probabile che prima del lancio di un iPhone pieghevole gli utenti dovranno ancora avere molta pazienza.

Chi di loro desidera sperimentare, pertanto, può sempre affidarsi a Samsung.

