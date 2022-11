Dall’AGCOM arrivano i nuovi dati relativi all’Osservatorio sulle Comunicazioni, il terzo report relativo al 2022 e che si occupa dei primi sei mesi di quest’anno.

Per quanto riguarda la rete mobile, nel primo semestre del 2022 i vari operatori telefonici hanno fatto registrare una crescita complessiva anche se non è mancato qualche dato negativo.

L’AGCOM traccia il quadro dei primi sei mesi del 2022

Iniziando dal quantitativo di SIM attive, alla fine di giugno in Italia è stata toccata quota 107 milioni (includendo anche quelle M2M o Machine-to-Machine, ossia che consentono lo scambio di dati, informazioni e comandi tra apparecchiature e dispositivi con limitata o nessuna interazione umana), con un aumento di oltre 1,7 milioni su base annua (pari al +1,7%).

Per quanto riguarda le quote di mercato detenute dai vari operatori telefonici, il primo posto spetta a TIM con il 28,4%, seguita da vicino da Vodafone con il 28,1% e da WINDTRE con il 24,2%. A distanza troviamo quindi Iliad (8,5%) e PostePay (4,3%) mentre tutti gli altri operatori virtuali si dividono una quota del 6,5%.

Passando ai dettagli relativi al traffico dati, la media giornaliera complessiva (sommando sia il download che l’upload) a giugno 2022 è stata di 32,3 Petabyte, pari a un’imponente crescita del 186% rispetto al 2019 (mentre su base annua l’aumento è stato di circa il 30%). Anche i dati medi sull’utilizzo giornaliero di ciascuna SIM fanno registrare un notevole aumento, in quanto si è passati da 0,46 GB di giugno 2021 a 0,6 GB di giugno 2022.

Infine, andando a guardare i dati relativi alla portabilità tra i vari operatori telefonici, in dodici mesi sono state portate a compimento ben 8,8 milioni di operazioni ed è WINDTRE l’azienda ad avere in percentuale la quota più elevata di linee sia in uscita (26,1%) che in entrata (18,8%).

Potete trovare tutti i dati del report dell’AGCOM, con i relativi grafici seguendo questo link.

