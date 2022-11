A distanza di quasi un anno dall’annuncio ufficiale di Google Play Giochi per PC per questo atteso nuovo servizio sembra avvicinarsi il momento del suo esordio ufficiale.

Sebbene ci siano vari modi per far funzionare i propri giochi mobile preferiti sui computer Windows, un canale ufficiale rimane per tanti utenti la soluzione preferita.

Per tutto il 2022 abbiamo assistito all’espansione del programma beta, con l’aggiunta di nuovi Paesi e con la possibilità per tutti gli utenti di iscriversi.

Google Play Giochi per PC Beta arriva in nuovi Paesi

Già disponibile in Corea del Sud, Hong Hong, Taiwan, Australia e Thailandia, il programma beta di Google Play Giochi per PC nelle scorse ore è sbarcato in altri Paesi: si tratta di Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Indonesia, Filippine, Malesia e Singapore.

Ci troviamo di fronte ad un importante ampliamento della disponibilità del servizio, che arriva a distanza di qualche mese dall’introduzione di alcune modifiche rilevanti da parte di Google per accedere più facilmente alla piattaforma.

Ricordiamo che al lancio Google Play Giochi per PC richiedeva almeno 8 GB di RAM, 20 GB di storage disponibile su un’unità SSD, una CPU a 8 core e una GPU “gaming-class”. A partire da agosto il colosso di Mountain View ha ridotto in modo significativo i requisiti e al momento è sufficiente disporre di un computer dotato di una GPU integrata, di un processore a 4 core e di 10 GB di memoria di archiviazione.

Purtroppo al momento l’elenco dei giochi supportati continua a sembrare scarso rispetto ai milioni di titoli che può vantare Android. Tra gli 85 giochi disponibili figurano titoli come 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom ed Evony: The King’s Return.

In Italia Google Play Giochi per PC non è disponibile e gli utenti possono registrarsi qui per ricevere una notifica in caso di novità.

La speranza è che il colosso di Mountain View possa continuare a migliorare questo servizio e lanciarlo a breve a livello globale in versione stabile. Staremo a vedere.