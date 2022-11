Sebbene siano passati ancora pochi mesi dal lancio della generazione 2022 degli smartphone pieghevoli targati Samsung, iniziano già a circolare corpose indiscrezioni sul Samsung Galaxy Z Fold5, prossima generazione del pieghevole top gamma del colosso sudcoreano.

A dirla tutta, queste indiscrezioni rifletterebbero le volontà di Samsung, ciò che l’azienda vorrebbe assolutamente inserire nel proprio pieghevole di punta per fargli fare un ulteriore passo in avanti, decisivo per mantenere alto il livello di competitività all’interno di un settore, quello dei pieghevoli, che si appresta a ricevere tanti concorrenti agguerriti.

Samsung Galaxy Z Fold5 potrebbe fare decisi passi in avanti

Il Samsung Galaxy Z Fold4 (mostrato nell’immagine di copertina) è attualmente lo smartphone pieghevole più completo presente sul mercato, un dispositivo con cui il produttore sudcoreano non ha, tuttavia, voluto osare, scegliendo la strada dell’ottimizzazione del modello precedente, con la fortuna di partire già da una base piuttosto solida (ovvero il Galaxy Z Fold3 5G del 2021).

Stando ad un recente rapporto della testata sudcoreana TheElec, basato su fonti interne e che quindi hanno familiarità sui piani di sviluppo dei pieghevoli Samsung di prossima generazione (che molto probabilmente saranno Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5), è lecito ritenere che la prossima generazione del pieghevole a portafoglio introduca un sacco di tecnologie e funzionalità rivoluzionarie, alcune delle quali rientravano nei piani del produttore sudcoreano già per il modello 2022.

Sebbene per alcune di queste funzionalità non sembra certa nemmeno la loro implementazione sul modello 2023, almeno un paio di grandi aggiornamenti sembrerebbero “pronti” per giungere sul mercato l’estate prossima.

Presunte specifiche chiave del “pieghevole da sogno”

Una delle novità attese per il pieghevole top di gamma di casa Samsung, anche se molto difficili da realizzare, è indubbiamente lo slot per la S Pen, presente unicamente sul Galaxy S22 Ultra dopo il pensionamento della serie Galaxy Note; questo perché anche il Galaxy Z Fold4 supporta la penna.

Il colosso sudcoreano avrebbe voluto implementare questa novità già con il modello 2022 ma lo scotto da pagare si sarebbe concretizzato in una riduzione della capacità della batteria o in un aumento di peso; di conseguenza, visto che l’obiettivo è quello di ridurre peso e spessore degli smartphone pieghevoli, Samsung Galaxy Z Fold5 potrebbe non ospitare uno slot per la S Pen, o almeno per come lo intendiamo adesso.

Un ambito in cui le possibilità di miglioramento sono decisamente più concrete è il comparto fotografico: sebbene abbia ricevuto miglioramenti importanti rispetto al predecessore, introducendo un comparto fotografico triplo in configurazione 50 MP + 10 MP + 12 MP (contro il sistema 12 MP + 12 MP + 12 MP) Samsung Galaxy Z Fold4 è lontano dall’essere un top camera-phone.

Con il Galaxy Z Fold5, tuttavia, Samsung potrebbe osare e aggiornare il comparto fotografico in modo tale da dotarlo di sensori fotografici di fascia ancora più alta, avvicinandolo sensibilmente al modello Ultra della serie Galaxy S.

Considerando il fatto che Galaxy S23 Ultra dovrebbe ospitare un sensore da 200 megapixel, è indubbio che tra le ambizioni di Samsung rientri quella di dotare anche il proprio smartphone pieghevole di punta di questo sensore: quando questo si concretizzerà, probabilmente, le prestazioni tra smartphone canonici e smartphone pieghevoli inizieranno ad essere paragonabili su tutta la linea.

Tra le certezze, infine, Samsung Galaxy Z Fold5 punterà sulla piattaforma più potente presente sul mercato nel periodo della sua presentazione: molto probabilmente sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm o, come da ormai qualche anno ci abitua il chip maker americano, lo Snapdragon 8+ Gen 2; il SoC sarà poi affiancato da tanta RAM e tanto spazio di archiviazione.

Il settore degli smartphone pieghevoli è in continua crescita, in attesa di Apple

Allo stato attuale, gli smartphone pieghevoli costituiscono appena l’1% del mercato degli smartphone; si tratta di un valore irrisorio che cresce velocemente (80% all’anno) e che continuerà a crescere senza sosta nei prossimi anni, almeno fino al 2025. Gli attuali utenti in possesso di smartphone del genere, infatti, mostrano un buon livello di soddisfazione nei confronti del prodotto e molti altri utenti si stanno approcciando a questa particolare categoria di prodotto.

Samsung è attualmente dominatore incontrastato nel settore degli smartphone pieghevoli, avendo già presentato ben quattro generazioni di Galaxy Z Fold e altrettante di Galaxy Z Flip. Probabilmente, il rivale da cui il colosso sudcoreano dovrà guardarsi con maggiore attenzione è Apple, azienda che è solita buttarsi in un mondo nuovo solo nel momento in cui ritiene che la tecnologia/il settore sia sufficientemente maturo.

Alcuni report precedenti, tuttavia, suggeriscono che l’azienda della mela morsicata stia alla larga dal settore degli smartphone pieghevoli almeno fino al 2024, concentrandosi dapprima su un iPad pieghevole per fare pratica nell’ambito dei dispositivi con la piega.

Pertanto nel 2023, con Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, il produttore sudcoreano potrebbe limitarsi ancora una volta al compitino per mantenere la posizione di dominio, affidandosi all’ottimizzazione generale e all’aggiornamento dei componenti fondamentali (come il SoC) dei propri pieghevoli, giusto per tenere a bada avversari come HUAWEI, Xiaomi, Motorola e OPPO, tenendosi nella manica gli assi da potere poi sfoderare al momento opportuno, ovvero quando inizierà la vera sfida con Apple.

