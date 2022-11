Si chiama Unihertz Jelly 2E ed è un nuovo piccolo smartphone Android che arriva sul mercato con il compito di succedere a Jelly 2, telefono lanciato nel 2020 con il titolo di “smartphone più piccolo al mondo”.

C’è da precisare che non ci troviamo di fronte ad un notevole upgrade rispetto a quel modello, sebbene Unihertz Jelly 2E possa comunque contare su diverse novità, a partire dal sistema operativo: lo smartphone, infatti, arriva sul mercato con a bordo Android 12.

Le principali caratteristiche di Unihertz Jelly 2E

Il nuovo piccolo smartphone di Unihertz è animato da un processore MediaTek Helio A22 (quad-core ARM Cortex-A53 con una GPU PowerVR GE8320) e può contare su un display da 3 pollici con risoluzione 854 x 480 pixel.

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti dovranno farsi bastare 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD) mentre a livello di connettività lo smartphone supporta il 4G ed è anche Dual SIM.

Tra le altre caratteristiche di Unihertz Jelly 2E troviamo il modulo GPS, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una batteria da 2.000 mAh (che, a dire del produttore, è in grado di garantire oltre 3 giorni di autonomia in standby o quasi 5 ore di allenamento con GPS attivo), un tasto fisico programmabile (gli utenti potranno sfruttarlo per varie funzionalità), un trasmettitore IR (potrà essere usato per la gestione di vari elettrodomestici) e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Ovviamente, il vero punto di forza di questo smartphone è rappresentato dalle sue dimensioni, essendo grande quanto una carta di credito, con un peso di appena 110 grammi.

Prezzo e disponibilità

Unihertz Jelly 2E farà il suo esordio ufficiale sul mercato il 7 novembre a 169,99 dollari ma chi lo acquisterà fino a quella data potrà contare su uno sconto di 10 dollari.

Per ulteriori informazioni e per procedere al suo acquisto vi rimandiamo al sito del produttore.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Jelly 2