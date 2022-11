Android Auto ha sulle proprie spalle quasi dieci anni di vita e fino a questo momento ha supportato gran parte degli smartphone basati sull’OS di Google disponibili sul mercato ma negli ultimi tempi la musica è iniziata a cambiare.

All’inizio di quest’anno, infatti, il team di Google ha aumentato i requisiti minimi richiesti per poter utilizzare tale applicazione (passando da Android 6.0 Marshmallow ad Android 8.0 Oreo) e di recente è anche stato rilasciato un aggiornamento che interrompe il supporto per gli smartphone più vecchi.

Android Auto si aggiorna e fa fuori molti smartphone

Nelle ultime settimane sono andate facendosi via via più numerose le segnalazioni di utenti di Android Auto relative ad un avviso mostrato dall’applicazione per informarli della necessità di procedere ad un aggiornamento per poterla continuare a usare (l’avviso in questione è persistente e può essere rimosso soltanto con l’update).

In particolare, ciò pare avvenire con le versioni da 7.0 a 7.7 di Android Auto ed è quasi scontato pensare che tale richiesta sia in qualche modo collegata a Coolwalk, ossia l’atteso importante rinnovamento grafico che il team di sviluppatori di Google avrebbe dovuto rilasciare nel corso dell’estate e che dovrebbe arrivare da un momento all’altro.

In sostanza, tale update che Android Auto segnala come necessario potrebbe servire per preparare il campo all’arrivo di Coolwalk e, di fatto, impedisce a chi usa uno smartphone con Android 6.0 e 7.0 di continuare ad utilizzare questa applicazione (che dalla release 7.5 in poi richiede almeno Android 8).

Un altro effetto di questo aggiornamento obbligatorio è quello per cui gli utenti dovranno convivere con un fastidioso bug di Waze, ancora non risolto con la versione 7.7.

La speranza è che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View possa risolvere a breve anche questo bug.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Android Auto dal Google Play Store attraverso il seguente badge: