Android 13 e la One UI 5 beta stanno facendo capolino su diversi smartphone Samsung Galaxy, e i flagship della serie Galaxy S22 hanno già ricevuto la versione stabile qualche giorno fa. La fase beta vede in prima linea anche la gamma Galaxy S21, che potrebbe essere la prossima ad accogliere la release “finale” insieme a Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, ma che fine ha fatto Galaxy S21 FE? Il produttore ha persino rilasciato una roadmap che svela modelli e tempistiche, nella quale lo smartphone non viene nominato, ma niente paura.

Niente paura, Samsung sta testando Android 13 anche su Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE è uscito più tardi rispetto al resto della gamma, più precisamente a inizio gennaio di quest’anno, con un hardware che non si discosta poi troppo dal fratello Galaxy S21. Mentre la serie S21 è già in piena fase beta (la terza è arrivata settimana scorsa) e si prepara a ricevere la versione stabile entro il mese di novembre, Galaxy S21 FE sembra essere “svanito”.

Niente paura però, perché nonostante non sia stato aperto un programma beta come per altri modelli, Samsung non si è dimenticata del suo smartphone: le build di test di Android 13 per Galaxy S21 FE sono state individuate sui server del produttore, e viste le somiglianze hardware con gli altri modelli (soprattutto quelli statunitensi) non è da escludere che il rilascio possa avvenire anche per lui il prossimo novembre.

Android 13 con One UI 5 non sarà certamente l’unica major release ad arrivare su Galaxy S21 FE: complice il lancio in ritardo rispetto al solito, lo smartphone è arrivato sul mercato già con Android 12 e potrebbe ricevere un update in più rispetto al resto della famiglia S21. Parlando di quattro versioni del robottino, il dispositivo potrebbe addirittura arrivare fino all’ipotetico Android 16.

Ricordiamo che tra le novità della One UI 5 figurano nuove possibilità di personalizzazione (tavolozza colori ampliata, stili orologio, schermata di chiamata, schermata di blocco e non solo), nuove animazioni e nuovi effetti di transizione, routine più avanzate, widget impilabili per tutti, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo, nuove gesture e tanto altro.

