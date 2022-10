Nel momento in cui scriviamo, Very Mobile — operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba pure WINDTRE — ha reso disponibile all’attivazione attraverso il proprio store online quella che descrive come “un’offerta da paura” (del resto Halloween è imminente): la nuova proposta del secondo brand di WINDTRE offre un bundle incredibilmente ricco, specialmente se rapportato al prezzo, ma sarà attivabile soltanto per un numero limitato di giorni. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprirne tutti i dettagli più significativi.

Very Mobile “un’offerta da paura” online: info, attivazione e costi

Very Mobile “un’offerta da paura” è la nuova proposta che l’operatore semivirtuale ha deciso di rendere disponibile online in vista di Halloween e potrebbe essere altrimenti identificata come Very 9,99. Il bundle che l’offerta mette sul piatto è davvero degno di nota, inoltre la platea di potenziali clienti è anche particolarmente vasta, trattandosi di un’offerta che nasce come operator attack, ma la cui sottoscrizione è aperta anche a chi scelga di attivare un nuovo numero di telefono e persino ai già clienti di Very Mobile (magari quelli più voraci di traffico dati). Insomma, quale che sia la vostra posizione attuale, avrete comunque la possibilità di attivare questa nuova offerta (anche se, provenendo da uno dei tre big tradizionali del settore, non potrete passare il vostro numero attuale e dovrete attivarne uno nuovo).

Entrando nel merito dell’offerta, Very 9,99 presenta un costo di 9,99 euro al mese e mette sul piatto un bundle straordinariamente ricco: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 300 GB di traffico dati 4G (con velocità tecnicamente — ma la realtà è generalmente meno drastica — limitata a 30 Mbps in download e upload). Il prezzo include anche i servizi accessori Ti ho cercato, RingMe e Hotspot e 9,1 GB al mese possono essere sfruttati in Roaming UE.

Detto che l’offerta è sottoscrivibile anche attivando un nuovo numero e dai già clienti direttamente dall’app ufficiale — come mostrato nello screenshot —, il sito ufficiale riporta il seguente elenco di operatori in target: Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Lycamobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova, NV Mobile e WithU.

Il termine ultimo per attivare questa nuova proposta firmata Very Mobile è quello del 2 novembre e il sito ufficiale offre in promozione SIM, attivazione e spedizione gratuite. Qui sotto trovate il link per attivare subito l’offerta:

Very Mobile “un’offerta da paura”: minuti, SMS e 300 GB a 9,99 euro al mese

Per tutte le ultime notizie sulle offerte telefoniche di Very Mobile potete visitare la nostra pagina dedicata.

