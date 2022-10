Noi appassionati conosciamo bene il nome di Andy Rubin, è il padre di Android, una delle figure con più responsabilità nella creazione del nostro amato robottino verde. Rubin torna ora a far parlare di sé grazie all’apertura di una nuova startup, dedicata questa volta alla videosorveglianza domestica.

Andy Rubin svilupperà software per i sistemi di videosorveglianza

L’ex dirigente Google ha fondato una nuova startup a Palo Alto, in California, chiamata Simple Things; l’obbiettivo della nuova società è quello di sviluppare software di monitoraggio della sicurezza dedicati a dispositivi quali videocamere di sorveglianza, sensori, rilevatori di movimento e hardware.

Andy Rubin non è certo l’ultimo arrivato, dopo i nove anni passati in Google infatti ha fondato l’azienda Essential, producendo lo smartphone Essential Phone che non ha avuto molto successo, portando difatti alla chiusura della società nel 2020. Nonostante ciò, complice la buona uscita di 90 milioni di dollari elargita dal colosso di Mountain View, nonché circa 300 milioni di dollari di finanziamenti ottenuti da organizzazioni quali Tencent e Redpoint Ventures prima della chiusura di Essential, i fondi per aprire una nuova attività certo non mancano.

Attualmente le informazioni sui futuri software di Simple Things sono praticamente inesistenti, se ne conosce infatti solo il campo di utilizzo già citato; campo di utilizzo che potrebbe portare alla nuova azienda diversi clienti, considerando l’interesse sempre crescente nel settore, anche da parte di colossi come Amazon e la stessa Google.

