Giunti ormai alla metà dell’ultima settimana del mese di ottobre 2022, ci pensa Amazon a darci un dolce risveglio con un paio di offerte estremamente interessanti riguardanti due smartphone Android di un certo spessore tecnico: Google Pixel 6 5G e OnePlus 10 Pro 5G.

Offerte Amazon per OnePlus 10 Pro 5G e Google Pixel 6 5G (26 ottobre)

Le storie di Google Pixel 6 5G e OnePlus 10 Pro 5G sono sostanzialmente agli antipodi: da una parte il primo, sebbene non esente da compromessi a livello di scheda tecnica, è stato la perfetta incarnazione del modo di Google di fare smartphone, arrivando a strappare molti più consensi rispetto al fratello maggiore Pixel 6 Pro; dall’altra il flagship di OnePlus, per quanto quasi ineccepibile in termini di specifiche tecniche, è stato criticato da molti per la poca originalità. Ad accomunare i due modelli c’è il fatto che, grazie alle numerose offerte online che hanno reso il prezzo di listino un lontano ricordo, il loro appeal è cresciuto in maniera considerevole, non venendo scalfito neppure dall’arrivo di nuovi modelli più economici (rispettivamente Google Pixel 6a e OnePlus 10T).

Nel momento in cui scriviamo, entrambi i modelli sono acquistabili a prezzo scontato su Amazon, con alcune precisazioni da fare.

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus 10 Pro 5G, nell'offerta presa in esame oggi, è venduto e spedito da Amazon e grazie allo sconto del 18% fa segnare un nuovo prezzo minimo storico sulla piattaforma. Il prodotto beneficia della consegna Prime senza costi aggiuntivi, con possibilità di eventuale reso gratuito e di rateizzare il pagamento. I più lesti ad approffitare dello sconto a 739,72 euro avranno lo smartphone tra le mani già domani.

Si diceva di una scheda tecnica praticamente ineccepibile, ebbene date un’occhiata qui sotto e non perdetevi la nostra recensione:

display AMOLED con tecnologia LTPO 2.0 , con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione Quad HD+ (1440 x 3216 pixel), frequenza di refresh variabile da 1 a 120 Hz, rapporto d’aspetto di 20:9 e luminosità di picco di 1300 nit

, con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione Quad HD+ (1440 x 3216 pixel), frequenza di refresh variabile da 1 a 120 Hz, rapporto d’aspetto di 20:9 e luminosità di picco di 1300 nit SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm

a 4 nm 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 (non espandibile)

fotocamera frontale da 32 megapixel con sensore Sony IMX615 (apertura f/2.4)

fotocamere posteriori (in collaborazione con Hasselblad ): sensore principale da 1/1.43″ Sony IMX789 da 48 megapixel con apertura f/1.8 e OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KJN1SQO – JN1 da 1/2.76″ da 50 megapixel con campo di visione di 150° e apertura f/2.4, teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x e OIS

): sensore principale da 1/1.43″ Sony IMX789 da 48 megapixel con apertura f/1.8 e OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KJN1SQO – JN1 da 1/2.76″ da 50 megapixel con campo di visione di 150° e apertura f/2.4, teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x e OIS 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, lettore di impronte digitali sotto allo schermo, due altoparlanti stereo, Dolby Atmos

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 80 W (SuperVOOC per uno 0-100% in 47 minuti) e wireless a 50 W (anche inversa)

(SuperVOOC per uno 0-100% in 47 minuti) e wireless a (anche inversa) dimensioni: 163 x 73,9 x 8,6 mm

peso: 201 grammi

certificazione IP54

sistema operativo: Android 13 con OxygenOS 13.

Google Pixel 6 5G

Google Pixel 6 5G (ecco la nostra recensione) ha già un successore sul mercato (la nostra recensione di Google Pixel 7 è disponibile a questo link), ma resta comunque interessante, specialmente al prezzo di 489,99 euro richiesto per la colorazione Stormy Black: non si tratta di un nuovo minimo, ma ci va molto vicino.

Per uno smartphone come Google Pixel 6 la scheda tecnica è quasi relativa, in ogni caso la trovate a questo link, mentre qui sotto potete leggere la nostra esperienza di utilizzo prolungata.

Leggi anche: Come va il Google Pixel 6 a distanza di 7 mesi dalla sua presentazione

