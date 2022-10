Un’altra settimana sta per concludersi e se nella giornata di oggi le offerte sugli smartphone Android non pullulano su Amazon, non altrettanto può dirsi in riferimento ai tablet Android: nel momento in cui scriviamo, il colosso dello shopping online prevede dei prezzi scontati su diversi tablet a marchio Lenovo, tra i quali spiccano sicuramente i nomi di Lenovo Tab P11 5G e Lenovo Tab P12 Pro.

Offerte tablet Lenovo su Amazon (22 ottobre 2022)

Questa selezione di offerte Amazon è composta da prodotti che coprono una pluralità di fasce di prezzo e che, pertanto, si rivolgono ad una varietà di target di utenti: si va dai modelli di fascia bassa adatti al classico utilizzo da divano o (al massimo) scolastico di base, passando per dispositivi più particolari con aspirazioni da 2-in-1 basici, fino ai più recenti arrivi della line-up di Lenovo menzionati in apertura. Per tutti resta valida una premessa di carattere generale: i prodotti trattati di seguito sono tutti venduti e spediti da Amazon, con tutto ciò che ne consegue in termini di servizio clienti, di possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi e di eventuale reso gratuito.

Partendo dalla fascia più bassa, i soli due modelli che costano meno di 200 euro sono Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen), che nella versione da 32 GB ma provvista di connettività LTE viene proposto a 159 euro (sconto del 12%), e Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen), venduto a 179 euro in versione 64 GB con LTE. Segue una coppia di modelli accomunati dal fatto di essere venduti con un accessorio incluso ma divisi dal sistema operativo: Lenovo Tab P11 2K con Smart Charging Station 2 viene proposto al minimo storico di 249 euro, laddove Lenovo IdeaPad Duet mette a disposizione anche una tastiera fisica ed è a tutti gli effetti un Chromebook 2-in-1 (il sistema operativo a bordo non è Android ma Chrome OS) e nella versione considerata è acquistabile a 282,99 euro (sconto del 25%). Ecco i link diretti per acquistare i prodotti menzionati:

Veniamo ora ai tre modelli più costosi della selezione, partendo da Lenovo Tab P11 5G, che viene proposto al prezzo di 499 euro (scontato del 17%) nella versione con 256 GB di memoria interna in colorazione Modernist Teal. Nel mezzo, a 699 euro, troviamo un altro prodotto molto particolare: Lenovo Yoga Tab 13 ha una dotazione tecnica di tutto rispetto (display 2K, Snapdragon 870, 8 GB + 128 GB, Wi-Fi 6, porta micro-HDMI) e la particolarità di uno stand integrato che lo rende molto versatile. Infine, il top di gamma Lenovo Tab P12 Pro viene scontato del 10% a 899 euro nella versione con 8 GB + 256 GB e Lenovo Precision Pen 3. Ecco i link per acquistarli:

