Nella serata di ieri OSOM, la una startup fondata da alcuni ex dipendenti di Essential desiderosi di portare avanti il lavoro svolto nella vecchia realtà, culminato nell’Essential PH-1, ha svelato le specifiche tecniche e il prezzo del proprio primo smartphone, erede morale proprio dell’Essential Phone.

Solana Saga, questo il nome dello smartphone che fino a giugno era noto come OSOM OV1, arriverà nelle fasi iniziali del 2023, sarà dotato di una scheda tecnica interessante e verrà proposto ad un prezzo non proprio allettante.

Solana Saga: OSOM ci svela le specifiche tecniche

Sebbene non sia la prima volta che ci occupiamo dello smartphone che segnerà il debutto di OSOM, startup nata sulle ceneri di Essential, stavolta il dispositivo non ha davvero più segreti.

OSOM, tramite un post sul proprio account Twitter ufficiale, ha informato la community di avere aggiornato il portale di Solana Mobile, svelando tutti i dettagli del Saga, lo smartphone che in precedenza era noto come OV1, un dispositivo “sicuro” che vuole strizzare l’occhio al mondo delle criptovalute:

“Web3 merita un telefono fulmineo che sia incredibile nelle tue mani. Android puro abbinato al Solana Mobile Stack (SMS) alimenta le funzionalità web3 per i professionisti della DeFi, i collezionisti di NFT e gli appassionati di criptovalute più esigenti.”

La startup individua cinque aspetti fondamentali su cui è realizzato il proprio smartphone, messi in evidenza nella precedente immagine e raccontati di seguito:

Fotocamere incredibili

Il Solana Saga sarà dotato di un comparto fotografico posteriore doppio, composto da un sensore principale da 50 megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel; i sensori saranno collocati in corrispondenza di due dei tre vertici di una placca triangolare, mentre sul terzo vertice sarà collocato il flash LED. La fotocamera anteriore, invece, sarà da 16 megapixel e troverà posto in un foro circolare centrato, nella parte superiore del display. Materiali da primo della classe

OSOM ha scelto materiali di prim’ordine per il debutto nel mercato degli smartphone: Solana Saga avrà un retro (piatto) in ceramica, un frame in acciaio inossidabile e inserti in titanio. È interessante notare che la colorazione nera presenta i pulsanti in colorazione verde acceso. Display sbalorditivo

Lo smartphone potrà contare su un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento “di picco” a 120 Hz. Il display, che domina la parte frontale, è piatto ed è contornato da cornici che sembrano simmetriche a coppie (bordo sinistro con bordo destro, molto sottili, bordo superiore con bordo inferiore, leggermente più pronunciate). Android 13

Per il debutto, OSOM ha scelto Android 13 in versione stock, corredato dai servizi Google al completo. Lettore delle impronte digitali

Con una scelta un po’ anacronistica rispetto alle tendenze del mercato, OSOM ha posizionato il lettore delle impronte digitali sulla parte posteriore del Solana Saga. Il lettore, che promettono essere molto veloce e preciso, consentirà di sbloccare agevolmente lo smartphone e di accedere ad alcuni gesti personalizzati.

Al netto dei punti chiave individuati dal produttore, lo smartphone si configura come un vero e proprio top gamma della seconda metà del 2022, almeno per quanto concerne la potenza bruta, potendo contare sullo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 12 GB di memoria RAM e ben 512 GB di spazio di archiviazione, espandibili ulteriormente tramite scheda microSD. Potrebbe far storcere il naso il fatto che la batteria sia da soli 4110 mAh: tuttavia, il recente SoC Qualcomm si è rivelato molto efficiente dal punto di vista energetico.

L’esperienza utente di Solana Saga viene arricchita dalla presenza di un Wallet proprietario (chiamato Seed Vault) per conservare chiavi private e per effettuare transazioni in sicurezza. Inoltre, nello smartphone saranno presenti lo store Solana dApp, per scaricare tutte le app del produttore, e Saga Pass, il biglietto d’ingresso dell’ecosistema Solana Mobile Stack, che fornisce una collezione di NFT in edizione limitata alle prime diecimila persone che ordinano lo smartphone (che saranno i primi a riceverlo).

Scheda tecnica completa di Solana Saga

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa di Solana Saga, primo smartphone di OSOM:

Dimensioni: 164,0 x 75,3 x 8,4 mm ( 10,2 mm considerando le fotocamere)

x x ( considerando le fotocamere) Peso: 247 grammi

Display: AMOLED da 6,67” FHD+ (1080 x 2400, in 20:9) con refresh rate fino a 120 Hz

da (1080 x 2400, in 20:9) con refresh rate fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730

con GPU Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 512 GB (UFS) espandibili tramite scheda microSD

(UFS) espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore doppia : Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2)

: Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Lettore delle impronte digitali: capacitivo con copertura ceramica (collocato al posteriore)

(collocato al posteriore) Reti mobili: Dual SIM, 5G /4G/3G

/4G/3G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax + 2×2 MIMO), Bluetooth 5.2 , GPS , NFC (EMVCo Certified), USB Type-C

(802.11 ax + 2×2 MIMO), , , (EMVCo Certified), Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: 4110 mAh con supporto alla ricarica wireless

con supporto alla ricarica wireless Software: Android 13

Quanto costerà e quando arriverà Solana Saga?

Il primo smartphone di OSOM era atteso già nel corso dell’estate del 2022 ma le cose sono poi cambiate: in un primo momento, l’azienda aveva riposizionato la finestra di lancio al quarto trimestre del 2022; adesso, invece, il lancio è previsto per le fasi iniziali del 2023, entro la chiusura del primo trimestre, in mercati come Europa, Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

Solana Saga non sarà uno smartphone economico: OSOM ha infatti deciso che il suo primo smartphone esordirà sul mercato al prezzo di 1000 dollari; per chi volesse, è già da tempo possibile pre-ordinare lo smartphone pagando un anticipo di 100 dollari attraverso un account Solana (potete trovare il sito ufficiale seguendo questo link).

