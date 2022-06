Torniamo a occuparci del primo smartphone di OSOM, telefono che sul mercato non arriverà con il nome di OV1: nelle scorse ore, infatti, il produttore ha presentato ufficialmente il device, che si chiama Solana Saga.

Nell’annunciare lo smartphone il produttore ci ha tenuto a mettere in evidenza che ci troviamo di fronte ad un dispositivo dedicato agli utenti che mettono al primo posto aspetti come la protezione della privacy e la salvaguardia dei propri dati.

Solana Saga viene descritto come uno smartphone in grado di garantire la qualità di un modello di fascia alta e una grande attenzione alla crittografia, il tutto con l’integrazione con i servizi blockchain di Solana, in modo da rendere più semplice e sicuro effettuare transazioni in ambito di web3 e gestire risorse digitali (come token e NFT).

Le principali caratteristiche di Solana Saga

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone di fascia alta, così come viene confermato dalla sua scheda tecnica, nella quale figurano:

un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz

con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB di RAM

di RAM 512 GB di memoria di archiviazione

di memoria di archiviazione una fotocamera frontale da 16 megapixel

una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel )

una batteria da 4.100 mAh (con supporto alla ricarica in modalità wireless

Prezzo e disponibilità

Ovviamente non stiamo parlando di uno smartphone economico e, del resto, la scheda tecnica suggerisce che Solana Saga avrà un prezzo piuttosto elevato: il produttore ha deciso che il suo primo device esordirà sul mercato a 1.000 dollari e chi vuole pre-ordinarlo può farlo pagando un acconto di 100 dollari attraverso un account Solana (potete trovare il sito ufficiale seguendo questo link).

L’esordio sul mercato è in programma per l’inizio del primo trimestre del prossimo anno in Europa, Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

