Instagram sta lavorando all’introduzione di una funzionalità molto richiesta dalla maggior parte degli utenti, soprattutto dai creatori di contenuti e da coloro che gestiscono i social media per conto di terzi, e che permetterà di non doversi affidare a strumenti di terze parti per far fronte a questa “mancanza”.

Infatti, il team di sviluppo è al lavoro per introdurre un nuovo strumento che consente di pianificare la pubblicazione di post e Reel sulla piattaforma social, novità che dovrebbe risultare molto più sicura dei meccanismi di terze parti, necessari finora (oltre che fare molto piacere a tutti).

Instagram consentirà presto di programmare i contenuti

Come anticipato in apertura, il team di sviluppo di Instagram, popolare social network del gruppo Meta, sta lavorando per sviluppare un comodo strumento che consentirà, direttamente dall’applicazione e senza dovere ricorrere a strumenti di terze parti, di programmare i post e persino i Reel.

La stessa società (Meta) ne ha confermato lo sviluppo, affermando di essere già nella fase sperimentale dello strumento e che la capacità di programmare i contenuti (post e Reel) è già disponibile ad una piccola percentuale degli utenti Instagram. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulla disponibilità globale del nuovo strumento di programmazione dei contenuti.

I lavori in corso per questa nuova funzionalità, in realtà, erano emersi già lo scorso luglio, grazie ad un post su Twitter del leaker italiano Alessandro Paluzzi, lo stesso che qualche giorno fa aveva condiviso i dettagli di un’altra novità work in progress sul social network, ovvero la possibilità di aggiungere una canzone al proprio profilo Instagram.

Come funzionerà lo strumento per programmare post e Reel

Per scoprire un po’ meglio come funziona il nuovo strumento per la programmazione dei contenuti su Instagram che, come anticipato, è già disponibile per una parte degli utenti sebbene sia ancora nella sua fase di sviluppo, ci affidiamo all’utente @WFBrother che ha pubblicato i dettagli sul funzionamento all’interno di una lunga discussione su Twitter.

Per sfruttare la nuova funzionalità (e verificare innanzitutto se sia o meno disponibile per voi), bisognerà iniziare il processo per pubblicare un post o un Reel; una volta giunti alla schermata per inserire la didascalia, il luogo e tutti gli altri dettagli (promemoria, su quali account pubblicare, raccolta fondi, eccetera), sarà necessario effettuare un tap su “Impostazioni avanzate”. Nella parte alta della schermata dovrebbe quindi spuntare la voce “Programma questo post”; attivando l’interruttore, verrà mostrata una schermata a comparsa che farà scegliere data e ora per la programmazione.

Per visualizzare o gestire i contenuti programmati, sarà sufficiente recarsi sul proprio profilo, aprire il menu in alto a destra (le tre linee orizzontali) ed effettuare un tap su “Contenuti programmati”, nuova voce che si aggiungerà al menu a tendina tra “Impostazioni” e “Ottieni insights”. Nel menu, verranno mostrati i contenuti programmati sotto-forma di elenco, con un’anteprima sulla sinistra e data e ora della programmazione nella zona centrale. Effettuando un tap sui tre pallini posti all’estrema sinistra, poi, si aprirà un ulteriore sotto-menu che consentirà agli utenti di modificare il post, riprogrammarlo, condividerlo immediatamente su Instagram o eliminarlo del tutto.

L’utente ha inoltre precisato che lui ha ottenuto la nuova funzionalità nella versione alpha dell’app Instagram per smartphone Android, una particolare versione in anteprima dell’app che precede persino le versioni beta, e utilizzando un account business (lasciando intendere che sull’account “privato” la funzionalità non sia ancora disponibile per lui).

Come aggiornare Instagram o provare le novità in anteprima

Per scaricare o aggiornare Instagram su smartphone Android, e non perdere le ultime novità introdotte a livello globale dal team di sviluppo dell’app, sarà sufficiente procedere con il download e l’installazione o con la verifica della presenza di aggiornamenti tramite il Google Play Store: la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Qualora siate invece interessati a provare le novità in anteprima, è possibile ricorrere al Programma Beta dell’app, disponibile sempre attraverso la pagina dell’app sul Google Play Store o raggiungibile tramite questo link. Nel caso in cui il programma beta fosse momentaneamente al completo, è possibile scaricare e installare i pacchetti APK delle versioni beta di Instagram (ma anche le versioni alpha, ovvero quelle indicate come compatibili col nuovo strumento per la programmazione dei contenuti) attraverso il portale APKMirror (la pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

