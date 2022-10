Instagram è senza dubbio uno dei social network di maggior successo, così come Facebook ma, nonostante ciò, nel secondo trimestre del 2022 per la prima volta i ricavi di Meta sono diminuiti, un segnale preoccupante per il colosso statunitense, che probabilmente ha deciso di correre subito ai ripari.

Almeno ciò è quanto sembra suggerire l’importante novità annunciata nelle scorse ore dal colosso dei social network e relativa in particolare a Instagram, piattaforma che nei prossimi mesi vedrà un incremento degli annunci pubblicitari (in particolare, gli annunci saranno visualizzati dagli utenti anche nel feed Esplora e nel feed dei post del profilo utente).

Nuovi annunci pubblicitari per gli utenti di Instagram

Così come viene spiegato dal team di Meta, le aziende avranno la possibilità di inserire annunci nella schermata principale della scheda Esplora, ossia nella griglia che gli utenti visualizzano nel momento in cui arrivano per la prima volta su questa scheda.

Meta ha anche reso noto di avere iniziato a testare gli annunci nel feed del profilo, ossia quello che le persone possono scorrere dopo aver visitato il profilo di un altro account e aver toccato un post. Nell’ambito di questo test verrà sperimentata un’opportunità di monetizzazione che consentirà ai creator “idonei” di guadagnare entrate extra dagli annunci visualizzati nei feed del loro profilo (tale opportunità inizialmente sarà riservata a creator statunitensi selezionati).

Ed ancora, tra le novità annunciate da Meta vi è anche, nel caso in cui un utente interagisca con un annuncio, l’introduzione di annunci sottostanti che secondo un sistema basato sull’apprendimento automatico potrebbero essere di suo interesse.

Inoltre Meta sta anche testando nuovi formati per gli annunci sia su Facebook che nei Reel di Instagram, incluso un modello “ignorabile” di breve durata (da 4 a 10 secondi) che viene riprodotto dopo un Reel.

Il colosso dei social network assicura che gli utenti non saranno sommersi da annunci pubblicitari e che l’esperienza di navigazione continuerà ad essere molto piacevole. Sarà davvero così?