Come annunciato qualche giorno prima dell’evento Made By Google dal colosso stesso, Google Home si appresta a ricevere un redesign nelle prossime settimane che dovrebbe introdurre una miriade di novità grafiche oltre che puramente funzionali. Tra queste annoveriamo una novità che pare essere già disponibile per alcuni utenti nonostante per il rinnovamento grafico dell’app ci sarà ancora da attendere. La nuova funzione è pronta ad arricchire la sezione routine introducendo il supporto ai dispositivi tra le opzioni disponibili per innescare le azioni del Google Assistant.

Le routine sono uno degli elementi principali della proposizione dell’Assistente Google e, fin dalla loro introduzione, si sono basate su trigger molto basilari come, ad esempio, una frase o una parola (la classica “buonanotte” per avviare una serie di azioni), una specifica ora del giorno o l’annullamento di una sveglia.

Ebbene, grazie al suddetto aggiornamento sarà possibile utilizzare i dispositivi esterni per triggerare le azioni dell’assistente.

Ora i dispositivi potranno innescare le azioni del Google Assistant

Un esempio mostrato in video da un utente che in queste ore ha avuto la fortuna di testare la funzione è quello di far annunciare una frase al Google Assistant (azione) in seguito all’accensione della macchina del caffè collegata a una presa smart (trigger).

I am now able to use devices to trigger Google Home routines! pic.twitter.com/t3PF1vn8Ze — Sune H. Kuntz (@SuneKuntz) October 19, 2022

È evidente come un’aggiunta del genere espanda le capacità delle routine aprendo le porte a un mondo di personalizzazioni virtualmente infinite.

Segnaliamo, inoltre, che gli utenti che hanno ricevuto questa novità sono iscritti al programma beta di Google Home e che, peraltro, l’implementazione della funzione è ancora incompleta poiché non è presente il supporto ai sensori smart; opzione invece prevista da Google nella nuova iterazione dell’app in arrivo nelle prossime settimane.

In attesa dell’aggiornamento completo, che introdurrà anche un vero e proprio editor delle routine per gli utenti più esperti, questa funzione trapelata ci permette di dare uno sguardo al modo in cui Google ha in mente di far interagire l’ambiente circostante con il Google Assistant grazie alla Google Home del futuro.

