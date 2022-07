Dopo avere rilasciato la prima build beta di Paranoid Android Sapphire basata su Android 12 per diversi smartphone, per il team di questa popolare ROM è arrivato il momento di dare il via al roll out della seconda beta.

In particolare, sono tre gli smartphone per i quali è disponibile la beta 2 di Paranoid Android Sapphire e si tratta di tre modelli di OnePlus: stiamo parlando di OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro.

Paranoid Android Sapphire Beta 2 sbarca su 3 OnePlus

Stando a quanto si apprende, questa nuova versione porta con sé alcune importanti modifiche e la correzione di alcuni bug riscontrati nella precedente release.

Questo è il changelog ufficiale:

Updated blobs

EROFS

Fixed some camera issues

Wireguard kernel support

Fuse passthrough

Variable Refresh Rate drops to 60Hz on inactivity

Incremental file system

I possessori di questi smartphone che desiderano provare Paranoid Android Sapphire Beta 2 possono scaricare la rispettiva build dai seguenti thread del forum XDA:

Ricordiamo che è altamente consigliato effettuare un backup dei propri dati prima di installare la ROM e che le operazioni di modding potrebbero causare danni al device e invalidare la garanzia offerta dal produttore.

Ci sono novità anche per OnePlus 5 e OnePlus 5T

Buone notizie anche per i possessori di due smartphone meno recenti come OnePlus 5 e OnePlus 5T, per i quali è possibile provare Android 12 con la nuova beta di Paranoid Android Sapphire.

Gli interessati possono scaricare la relativa ROM dal thread dedicato sui forum di XDA Developers, che è possibile raggiungere seguendo questo link.

Bisogna precisare che per installare tale ROM sarà prima necessario aggiornare lo smartphone alla build OxygenOS Android 10.0.1, sbloccare il bootloader e installare una recovery personalizzata.

Pur essendo una build beta, pare che i primi tester l’abbiano trovata piuttosto stabile ed esente da bug rilevanti.