Sebbene Motorola abbia perso la sua divisione dedicata ai progetti basati sulle tecnologie avanzate nel 2014, quando è stata acquisita da Lenovo, l’azienda è comunque riuscita a restare all’avanguardia nel settore della telefonia mobile e Motorola Razr 3 ce lo conferma.

Ma pare che i progetti di Motorola siano ben più ambiziosi e, infatti, oltre che su smartphone pieghevoli il produttore starebbe lavorando anche su un modello arrotolabile, device noto internamente con il nome in codice Felix.

Ecco come potrebbe essere Motorola Felix

La categoria dei dispositivi arrotolabili è ancora agli inizi e non è del tutto chiaro quali benefici potrebbero avere gli utenti da questo genere di device ma ciò non sembra spaventare i produttori mobile, che si stanno avvicinando ad essa.

OPPO ha ad esempio sviluppato un concept chiamato X 2021 mentre LG prima di abbandonare il settore mobile è andata piuttosto vicina al lancio di LG Rollable.

Motorola Felix sembrerebbe differire da questi due device, in quanto dovrebbe avere un formato simile a quello degli attuali smartphone con la possibilità di espandersi verticalmente (circa un terzo del suo display, quando è compatto, è avvolto attorno a un perno nella parte inferiore) e divenire più lungo e non più largo.

In sostanza, con Felix Motorola potrebbe seguire lo stesso criterio già adottato per gli smartphone pieghevoli: invece di fare come altri brand, che hanno sfruttato tale tecnologia per consentire ai telefoni di dimensioni normali di espandersi in termini di dimensioni, infatti, Motorola con la serie Razr si è concentrata rigorosamente sul rendere i device più tascabili.

Al momento Felix è ancora nelle prime fasi di sviluppo e, pertanto, al produttore dovrebbe servire almeno un anno per poter arrivare ad un dispositivo destinato alla commercializzazione. Sempre ammesso e non concesso che Motorola abbia effettivamente in programma di portare questo device sul mercato.

