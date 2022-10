Gli smartphone pieghevoli sono una categoria di prodotti ancora nuova ma molto meno di nicchia rispetto ai pochi anni addietro e il fattore economico sta giocando un ruolo certamente importantissimo: se da una parte i primi modelli a conchiglia hanno reso possibili prezzi più vicini a quelli dei top di gamma classici, dall’altra offerte online come queste riguardanti Samsung Galaxy Z Fold4 5G e Samsung Galaxy Z Flip4 5G li hanno resi avvicinabili da una fetta più ampia di utenti.

Nel caso in cui i seguenti prodotti non dovessero essere di vostro interesse, vi ricordiamo che potete sempre visitare la nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android, dove vi segnaliamo ogni giorno le occasioni più interessanti reperibili in giro per il web. Detto questo, torniamo a noi.

Samsung Galaxy Z Flip4 e Fold4 in offerta su eBay

Tutte le offerte descritte di seguito fanno parte della promozione Tech Weeks del marketplace eBay (che sconta fino al 60% tantissimi prodotti tecnologici), di conseguenza non sono purtroppo compatibili con la promozione di DAZN. Tutti i prodotti in sconto si trovano in Italia, mettono a disposizione un’opzione di spedizione gratuita, sono venduti da un venditore con feedback positivi molto elevati (maggiori dettagli qui) e dispongono della Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e del Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Le offerte che vi segnaliamo relativamente al campione della produttività mobile Samsung Galaxy Fold4 5G attengono a due tagli di memoria e gli sconti sono decisamente importanti: il taglio base da 12 GB + 256 GB è disponibile a 1.259,90 euro, ovvero 619,10 euro in meno rispetto al listino; la versione da 12 GB + 512 GB costa invece 1.359,90 euro, addirittura 639,10 euro meno del prezzo di lancio. Ecco i link diretti per acquistare lo smartphone nelle varie colorazioni disponibili:

La scheda tecnica di questo modello è disponibile a questo link, mentre qui sotto potete prendere visione della nostra prova sul campo.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Come per il modello appena descritto, anche le offerte per Samsung Galaxy Z Flip4 5G interessano due tagli di memoria, nella fattispecie: quello base da 8 GB + 128 GB si trova al prezzo di 749,90 euro, ovvero 399,10 euro in meno rispetto al listino ufficiale (1.149 euro); quello intermedio da 8 GB + 256 GB è ancora più interessante, in quanto costa soli 769,90 euro, cioè 429,10 euro in meno. Ecco i link diretti per l’acquisto:

Per la scheda tecnica dell’ultimo smartphone pieghevole clamshell di Samsung potete fare riferimento a questo link, mentre qui sotto trovate la nostra recensione video.

Leggi anche: Recensione di Samsung Galaxy Z Fold4 5G | Recensione di Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Infine, non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo ogni giorno e in tempo reale i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.