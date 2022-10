Amazon non riposa neppure di domenica: al termine della settimana in cui si è svolto il secondo Prime Day dell’anno, il colosso dello shopping online mette in vetrina due offerte davvero molto interessanti per altrettanti smartphone Android, peraltro divisi da pochi euro: POCO F4 GT 5G e vivo V23 5G.

Offerte Amazon per POCO F4 GT 5G e vivo V23 5G (16 ottobre)

I due smartphone protagonisti di queste nuove offerte firmate Amazon sono dunque molto simili nel prezzo, ma differiscono in maniera netta dal punto di vista estetico e del target di utenza al quale si rivolgono: se da una parte POCO F4 GT 5G si presenta con un design piuttosto vistoso, vocazioni da gamingphone e punta deciso su specifiche tecniche spinte e prestazioni senza compromessi, dall’altra vivo V23 5G è nettamente più sobrio ed elegante e fa della doppia fotocamera anteriore la sua principale peculiarità. Sappiate, comunque, che si tratta di due smartphone molto validi (nelle nostre recensioni dedicate linkate più sotto potete approfondire maggiormente il discorso) soprattutto in relazione ai prezzi previsti, insomma la scelta dell’uno o dell’altro è dettata soprattutto da gusti ed esigenze personali.

Anche le due offerte presentano dei punti di contatto: entrambi i modelli si trovano al prezzo minimo su Amazon per le versioni considerate e tutti e due mettono sul piatto la spedizione Prime senza costi aggiuntivi (con possibilità di reso gratuito). Vediamole più nel dettaglio.

POCO F4 GT 5G

POCO F4 GT 5G viene attualmente proposto al prezzo di 451,25 euro, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 599,90 euro e si tratta di un nuovo minimo storico. Il modello scontato è in colorazione Stealth Black con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista POCO F4 GT 5G 8 GB + 128 GB Stealth Black a 451,25 euro

Tra le specifiche principali di questo smartphone con ambizioni da gamingphone ricordiamo: il display AMOLED da 6,67 pollici FHD+ con refresh rate a 120 Hz e touch sampling rate a ben 480 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 tenuto a bada dalla tecnologia LiquidCool Technology 3.0, le memorie velocissime (RAM di tipo LPDDR5 Full Fledged), la connettività 5G dual SIM e Wi-Fi 6E, la tripla fotocamera posteriore con principale da 64 MP e la batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida a 120 Hz.

vivo V23 5G

Nel caso di vivo V23 5G ci troviamo di fronte ad un’offerta lampo, pertanto se siete interessati, vi conviene affrettarvi. Il prezzo attualmente previsto è di 445 euro ed è un nuovo minimo; il modello in offerta presenta 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna ed è in colorazione Stardust Back. Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista vivo V23 5G 12 GB + 256 GB Stardust Back a 445 euro (offerta lampo)

Se non conoscete questo modello, leggete la sua scheda tecnica e non perdetevi la nostra recensione:

Dimensioni: 157,2 x 72,42 x 7,39 o 7,55 mm (a seconda della colorazione)

Peso: 179 o 181 grammi (a seconda della colorazione)

Display: AMOLED da 6,44”, risoluzione FHD+, refresh rate a 90 Hz, con notch Vetro Schott Xensation Up Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: MediaTek Dimensity 920 con GPU Mali-G68 MC4

Memoria RAM: 12 GB

Memoria per l’utente: 256 GB (non espandibile)

Tripla fotocamera posteriore con doppio flash LED (dual-tone): Principale da 64 MP (f/1.89) con AF Ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 120°) Macro da 2 MP (f/2.4)

Doppia fotocamera anteriore con doppio flash LED (dual-tone): Principale da 50 MP (f/2.0) con AF Super-grandangolare da 8 MP (f/2.28, 105°)

Reti mobili: 5G (SA/NSA)/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 LE, A-GPS, NFC, USB Type-C, OTG

Sensoristica: Accelerometro, sensore di prossimità, sensore di luminosità, bussola, giroscopio

Batteria: 4200 mAh

Ricarica: rapida, fino a 44 W

Sistema operativo: Funtouch OS 12 basata su Android 12

