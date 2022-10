In questa sonnolenta domenica di metà ottobre 2022 arriva all’improvviso una notizia interessante per i possessori di ASUS ZenFone 9 e per gli utenti che stanno valutando l’acquisto dell’ottimo compatto del brand taiwanese: giunge al termine l’attesa per il rilascio di Android 13, il roll out dell’aggiornamento stabile è finalmente partito.

ASUS ZenFone 9: finalmente c’è Android 13 stabile

ASUS ZenFone 9 è una rara eccezione in un mondo degli smartphone dove i compatti di fascia alta si contano sulle dita di una mano. Oltre alla scheda tecnica, lo smartphone dà oggi prova di un supporto software parimenti da top di gamma: dopo la closed beta del major update arrivata sul finire del mese di agosto, è finalmente in distribuzione la versione stabile dell’atteso aggiornamento ad Android 13.

A quanto si apprende, ASUS ZenFone 9 sta compiendo il grande salto con un file OTA da circa 862 MB che introduce la build numero WW_33.0804.2050.26. In accompagnamento alla più recente versione del robottino verde, il produttore ha reso disponibili anche degli aggiornamenti per diverse applicazioni proprietarie, nella fattispecie: Mobile Manager, Contatti, Telefono, Emergency Dialer, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Sound recorder, Settings, Data Transfer e non solo.

Per un resoconto completo delle novità che l’aggiornamento ad Android 13 introduce a bordo di ASUS ZenFone 9, potete fare riferimento al changelog ufficiale riportato qui sotto:

Please back up your data before upgrading to Android 13. If you want to downgrade your device’s software version to Android 12 by the official software package, it will erase all data from your device’s internal storage

Upgraded system to Android 13

Revamped Mobile Manager, Contacts, and Phone. Emergency Dialer, File Manager, Calculator, Clock, Gallery, Weather, Sound recorder, Settings, Data Transfer, Local backup, and other Asus apps

Adjusted Quick Settings panel, notification tray, and, volume panel to Android 13 design

Added the notification permission feature. You can adjust the permission of each app in the Apps & notifications Settings

System clipboard added “Auto delete” and editor features

Added the QR code scanner option for the lock screen shortcut feature, and the “Control from locked device” feature in the Security & lock screen setting

If the Bedtime option is set up in Digital Wellbeing, the system color scheme can now be set to automatically switch with the bedtime option

Adjusted the Vibration & haptic strength setting, Display and font size setting, and the width/length of the navigation white bar when choosing gesture navigation

Changed to the Blocked numbers setting in Phone to stock behavior. You will not receive calls or texts from a blocked number

Removed the Call duration setting

Added the Themed icons option in the Wallpaper & style setting. Support more color combinations

Added “link quick share” feature in ASUS Launcher

Some 3rd party apps are not compatible with Android 13 yet

Anche se viene già specificato nel registro delle modifiche, è bene ribadire come, a fronte di un aggiornamento di questa portata, è sempre buona norma eseguire un backup di tutti i dati prima di procedere all’installazione. In aggiunta a questo, siccome parliamo di una versione di Android ancora molto nuova, va messa in conto anche la possibilità che non tutte le applicazioni di terze parti siano già state aggiornate per funzionare in maniera corretta.

Come aggiornare ASUS ZenFone 9

Il nuovo aggiornamento arriverà automaticamente su tutti gli smartphone compatibili non appena disponibile, in ogni caso, laddove la solita notifica non compaia nel giro di qualche giorno, i possessori di ASUS ZenFone 9 potranno controllarne manualmente la disponibilità seguendo il percorso apposito: “Impostazioni > Aggiornamento del sistema > Verifica Aggiornamento“. In alternativa, i più smaliziati potranno scaricare e installare manualmente il firmware direttamente dal sito ASUS, non appena sarà pubblicato.

Possedete un ASUS ZenFone 9? Fateci sapere se avete già ricevuto l’aggiornamento ad Android 13.

