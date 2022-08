Ora che il team di sviluppatori di Google ha rilasciato la versione definitiva di Android 13 spetta ai vari produttori mettersi al lavoro per aggiornare in tempi rapidi i propri smartphone e anche ASUS ha deciso di mettersi sotto con il suo ultimo gioiello: stiamo ovviamente parlando di ASUS Zenfone 9.

Presentato ufficialmente alla fine dello scorso mese, ASUS Zenfone 9 è uno smartphone dedicato a chi è alla ricerca di un telefono “compatto” senza rinunciare alle prestazioni tipiche di un modello top di gamma.

Questa è la sua scheda tecnica completa:

display AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento tocchi a 240 Hz, luminosità massima 800 nit (1.100 nit di picco), gamma di colori DCI-P3 al 112% e sRGB al 151,9%, protezione Corning Gorilla Glass Victus

processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730

8 GB o 16 GB di RAM (LPDDR5)

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel (f/1.9, con EIS e OIS) e sensore ultra grandangolare Sony IMX363 da 12 megapixel (f/2.2)

fotocamera anteriore Sony IMX663 da 12 megapixel (f/2.45)

doppio speaker (stereo), doppio microfono (con tecnologia per la riduzione del rumore), jack audio da 3.5 mm, motorino della vibrazione lineare

lettore delle impronte digitali laterale

supporto Dual SIM

connettività Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, GPS/Glonass/Galileo/BeiDou/QZSS/NavIC, USB Type-C (2.0), NFC

certificazione IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida via cavo a 30 W

interfaccia Zen UI 9 basata su Android 12

dimensioni: 146,5 x 68,1 x 9,1 mm

peso: 169 grammi

Per ASUS Zenfone 9 la versione closed beta di Android 13

Il produttore asiatico ha annunciato il via al programma closed beta di Android 13 per alcuni possessori di ASUS Zenfone 9.

Per prendere parte al programma è sufficiente andare nella sezione dedicata agli aggiornamenti di sistema all’interno delle Impostazioni del device, toccare l’icona ad ingranaggio nell’angolo in alto a destra e quindi selezionare l’apposita opzione per accedere alla beta.

Una volta dato l’OK, gli utenti dovranno accedere con l’accout ASUS, compilare la domanda e inviare la richiesta.

ASUS esaminerà le varie domande e i candidati selezionati dovrebbero ricevere l’aggiornamento beta di Android 13 direttamente sui loro dispositivi.

