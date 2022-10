Se state cercando un nuovo smartphone e non potete attendere il Black Friday, oggi abbiamo alcune offerte decisamente allettanti che vi consentiranno di portarvi a casa un nuovo dispositivo a prezzi particolarmente competitivi, grazie anche ai nostri coupon che faranno scendere ulteriormente i prezzi.

Le offerte provengono da Hekka, store online che spedisce dai magazzini cinesi, senza alcun costo aggiuntivo, con IVA ed eventuali dazi doganali già inclusi nel prezzo. Nessun timore quindi di ricevere sorprese sgradite al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese. Scopriamo insieme gli smartphone in offerta, a cui si affianca uno smartwatch davvero niente male.

Realme GT Neo 3 5G

Realme GT Neo 3 5G, il medio gamma di Realme, è indubbiamente uno dei meglio riusciti grazie a un design molto sportivo, con la cover posteriore che ricorda le decorazioni delle auto sportive, e una scheda tecnica di qualità. Abbiamo uno schermo FullHD+ da 6,7 pollici con refresh a 120 Hz, chipset MediaTek Dimensity 8100 (con raffreddamento a camera di vapore) affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e una batteria da 5.000 mAh (due unità da 2.500 mAh affiancate) con ricarica ultra rapida a 80 watt.

La tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, ultra grandangolare (FoV 199 gradi) e macro, consente di portare a casa scatti di qualità in ogni condizione e di registrare video memorabili. Supporta la tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità, oltre a 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 e GPS a doppia frequenza.

Lo trovate in promozione su Hekka a 438,17 euro utilizzando il codice HEKKANEO333

Realme GT Neo 3T 5G

Altrettanto interessante è Realme GT Neo 3T 5G, dotato di schermo AMOLED da 6,62 pollici a 120 Hz e chipset Snapdragon 870 con 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Abbiamo una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel, e speaker stereo con supporto a Dolby Atmos per un audio di alta qualità.

Ottima la connettività, con supporto alle reti 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS multi standard, il sistema operativo è Android 12 su cui gira l’interfaccia personalizzata realme UI 3.0. Due le colorazioni tra cui scegliere, nera e gialla. Lo trovate su Hekka a 318,67 euro nella versione 8-128 GB e a 339,26 euro nella versione 8-256 GB, in entrambi i casi con il coupon REALME3T.

Ulefone Power Armor 16 Pro

State cercando un rugged phone da portare al lavoro o da utilizzare per le escursioni in montagna o per le pedalate, senza il timore che una eventuale caduta possa rovinarlo? Ecco Ulefone Power Armor 16 Pro, uno smartphone rugged caratterizzato da una enorme autonomia, grazie alla batteria da ben 9.600 mAh che permette di raggiungere 22 giorni in standby e quasi una settimana con un uso accorto.

Sotto la scocca troviamo un MediaTek Helio P22 con 4Gb di RAM e 64 GB di memoria interna, NFC per i pagamenti in mobilità, lettore di impronte digitali, tripla fotocamera posteriore e certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Da sottolineare l’ottimo sistema audio, con uno speaker in grado di raggiungere i 122 decibel, più di tanti speaker Bluetooth, ottimo quindi per la musica in ogni situazione.

Potete acquistarlo su Hekka a soli 153,56 euro utilizzando il codice HEKKA16PRO.

Mibro Watch T1

Se al vostro nuovo smartphone volete affiancare uno smartwatch, per tracciare le attività sportive, misurare la frequenza cardiaca e gestire il telefono senza doverlo estrarre dalle tasche, ecco Mibro Watch T1, uno smartwatch dall’ottimo prezzo che supporta le chiamate Bluetooth, così da rispondere al telefono direttamente dal polso.

Dispone di uno schermo AMOLED da 1,6 pollici, corona per scorrere tra i menu e le impostazioni (oltre allo schermo touch), batteria che consente di raggiungere una settimana di autonomia e connettività Bluetooth 5.0. Offre numerose funzioni di fitness tracking (sonno, passi, calorie), misura il battito cardiaco e la percentuale di ossigeno nel sangue e traccia 20 diverse attività sportive.

Lo trovate su Hekka a 51,64 euro utilizzando il codice TUTTOTECH10

Informazione Pubblicitaria