Nella giornata di ieri Kena, operatore virtuale di TIM, ha aggiornato la lista di smartphone ufficialmente compatibili al proprio servizio VoLTE (Voice over LTE) ossia la funzione che permette di effettuare e ricevere chiamate rimanendo su rete 4G, evitando così lo “switch” sulla rete 2G.

Nonostante sia un brand di TIM, il VoLTE di Kena si differenzia dalla casa madre poichè attualmente non supporta tutti i dispositivi – come accade con il VoLTE di TIM – dunque, con cadenza regolare, l’operatore virtuale ha necessità di aggiornare la lista di device compatibili con il proprio servizio.

Chiamate di qualità e 4G in contemporanea con il VoLTE di Kena

La suddetta lista è stata aggiornata per la prima volta da Kena all’inizio del mese di agosto di quest’anno e annovera un’ampia varietà di smartphone di produttori come Samsung, Honor, Motorola, TCL, Vivo e anche CAT.

In virtù del nuovo aggiornamento, datato 30 settembre 2022, hanno fatto la loro comparsa nuovi modelli di smartphone Samsung e Vivo che vanno ad aggiungersi ai dispositivi più recenti rilasciati dai due produttori. Tra i nuovi arrivati segnaliamo la gamma di Samsung Galaxy Tab S8 5G, Tab S8+ e Tab S8 Ultra.

Come sottolineato dall’operatore stesso, visto lo spegnimento del 3G di TIM in tutta Italia, il servizio VoLTE diventa fondamentale per tutti colori i quali dovessero aver bisogno di navigare in internet durante le chiamate poiché, senza il 3G, occorrerebbe rivolgersi al 4G il quale attualmente è disponibile solo con il Voice over LTE.

In aggiunta è bene ricordare che per poter utilizzare il VoLTE di Kena è necessario avere la relativa impostazione abilitata sul proprio dispositivo compatibile nonché, ovviamente, essere sotto copertura 4G.

L’elenco aggiornato dei dispositivi compatibili

Qualora voleste controllare se il vostro smartphone è presente sulla lista di dispositivi abilitati al VoLTE su rete Kena, di seguito trovate l’elenco completo tenendo a mente che viene aggiornato con cadenza quasi mensile perciò non è escluso che possa cambiare nuovamente a breve.

CAT S42 H+, S62 Pro

HONOR X8

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Moto E20, G82 5G

Samsung Galaxy A02S, Galaxy A03S

Samsung Galaxy A12, Galaxy A13, A13 5G

Samsung Galaxy A21S

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A32 4G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A40, A41

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A50, A51, A52, A52 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A72 4G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90S 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Samsung Galaxy-S20-Fe-Lte

Samsung Galaxy S20 Fe 5G

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10, S10 5G

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S21 Fe 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy M11, M21, M22

Samsung Galaxy M31S

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy-M33

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20. Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy-S22-5G

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8 5G, Tab S8+ 5G, Tab S8 Ultra

Vivo V21 5G

Vivo V2130

Vivo V2145

Vivo V2118

Vivo V2110

Vivo V2041

Vivo V2124

