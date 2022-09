In questi ultimi mesi abbiamo seguito le vicende relative allo spegnimento della rete 3G di TIM, con le date previste per le varie località distribuite per tutto il territorio del Paese e le “ripercussioni” per gli operatori che si appoggiano al suo network e per gli utenti finali.

Ebbene, quando mancano meno di 30 giorni alla fine programmata per lo spegnimento completo della rete 3G di TIM, arrivano diverse segnalazioni secondo cui lo switch off è già avvenuto.

Ovviamente l’operatore telefonico sta continuando a spegnere le varie parti della sua rete 3G (operazione che, data anche la conformazione dell’Italia, richiede un certo tempo) e il completamento della procedura è in programma per il 15 ottobre 2022.

Come verificare se la rete 3G di TIM è già stata spenta

Se desiderate scoprire se la rete 3G di TIM sia già stata spenta nel luogo in cui vi trovate, vi basterà bloccare la ricezione del vostro telefono in 3G: se il device entrerà nella modalità “solo chiamate di emergenza” significa che per quella specifica area le procedure di switch off sono ormai state completate.

L’operatore telefonico ha anche pubblicato sul proprio sito una pagina che permette a tutti gli utenti di verificare quando è in programma lo spegnimento della rete 3G per ciascun comune italiano (la trovate seguendo questo link). TIM a tal proposito precisa che “La pianificazione dello spegnimento del 3G per singolo comune in qualche caso, molto limitato, può essere condizionata dallo spegnimento di siti radio associati a comuni limitrofi se differenziati nel tempo“.

Ricordiamo che, una volta che la rete 3G non sarà più effettivamente disponibile, chi utilizza ancora un vecchio dispositivo che non supporta il 4G potrà sfruttare esclusivamente la rete 2G oppure non potrà fare altro che passare ad un altro operatore. Inoltre, per sfruttare la rete 4G per le chiamate telefoniche sarà necessario avere un dispositivo che supporti la tecnologia VoLTE (senza la quale non sarà possibile navigare mentre si sta effettuando una chiamata).

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche