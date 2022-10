Ora che molti degli acquirenti del primo momento stanno per ricevere, o hanno già ricevuto, il loro nuovo Pixel 7 o Pixel 7 Pro, vi farà piacere sapere che i dispositivi in questione ricevono il loro primo aggiornamento dell’app Google Fotocamera.

Google rilascia un corposo aggiornamento della Google Fotocamera sui nuovi Pixel

Chi sceglie uno smartphone Pixel lo fa per vari motivi, magari ha avuto vari Nexus e Pixel in passato e si è assuefatto all’interfaccia stock di Android, magari vuole ricevere per primo qualsiasi aggiornamento disponibile per il robottino, o magari ancora è particolarmente interessato al comparto fotografico dei dispositivi in questione, dove Big G è sempre riuscita a distinguersi bene grazie anche ad un notevole lavoro lato software.

Proprio in questo frangente, l’applicazione predefinita della fotocamera, la Google Fotocamera, è la responsabile della qualità degli scatti prodotti dagli smartphone Google che, solitamente, nulla hanno da invidiare ai cosiddetti cameraphone.

Ora la Google Fotocamera riceve il suo primo aggiornamento sugli smartphone della nuova gamma, l’update in questione è particolarmente grande per essere l’aggiornamento di un’applicazione, ben 339 MB, segno che i miglioramenti apportati sono considerevoli.

Here are the additions to the camera. Cinematic blur

Window for help framing on extreme zoom

Option to lock Macro Focus (if auto is disabled)

New zoom UI and Haptics for each level

Options to choose exposure time for Nightsight pic.twitter.com/eaKdrYUYy8 — Shreyas (@tech_that_out) October 12, 2022

Come potete notare dal post pubblicato da un utente su Twitter, sembra che l’aggiornamento includa alcune funzionalità già mostrate da Google in fase di presentazione come la sfocatura cinematografica, la finestra di inquadratura per lo zoom estremo, il blocco della messa a fuoco macro (qualora l’auto sia disabilitato), nuova interfaccia utente per lo zoom e alcune opzioni per scegliere il tempo di esposizione negli scatti notturni.

Ricordiamo che, nonostante l’app Google Fotocamera sia la stessa su entrambi gli smartphone Pixel, questi hanno comunque delle differenze per quel che riguarda le componenti hardware del comparto fotografico; nello specifico Pixel 7 Pro può contare su un terzo sensore Quad Bayer da 48 megapixel (f/3.5), in grado di offrire uno zoom ottico 4,8x e un Super Res Zoom fino a 30x.

