Google Pixel 7 Pro sta iniziando a farsi già apprezzare, sia per i miglioramenti al comparto fotografico sia per quanto concerne i passi avanti fatti nell’autonomia, nella qualità del display e non solo. Restando sul tema, sembra però che ci possa essere qualche problema di consumo energetico che tocca proprio il pannello.

Lo schermo di Google Pixel 7 Pro consuma troppo?

Pixel 7 e Pixel 7 Pro stanno iniziando ad arrivare nelle mani dei primi acquirenti proprio in queste ore, ma le unità dedicate alle recensioni sono state messe alla prova già per diversi giorni (e lo stesso vale per le nostre recensioni). La batteria del modello Pro rimane la stessa dello scorso anno (5000 mAh come su Pixel 6 Pro), ma la maggiore efficienza garantita dal SoC Tensor di seconda generazione garantisce in linea di massima qualche passo avanti.

Purtroppo pare che i consumi si mantengano buoni soprattutto al “chiuso”: sono diversi gli utenti ad aver notato un importante cambiamento nel consumo energetico con schermo tra i 600 e i 1000 nit. È normale che all’aperto il pannello abbia consumi maggiori, ma in base ai numeri diffusi da XDA sembra che questi aumenti siano un po’ eccessivi.

Secondo le misurazioni effettuate su più unità, alla luminosità di 600 nit il display di Google Pixel 7 Pro si piazza tra i 3,5 e i 4 W, salendo fino a 6 W con una luminosità di 1000 nit. Per un confronto, Google Pixel 6 Pro si ferma rispettivamente a 2,9 W (600 nit) e a 4 W (ma a 800 nit), mentre Samsung Galaxy S22+ risulta ancora più efficiente con 2 W (600 nit) e 4 W (1000 nit). Con consumi del genere, utilizzare lo smartphone all’aperto per compiti “dispendiosi” dal punto di vista energetico, come il gaming o l’uso di app pesanti, potrebbe far calare la batteria davvero molto in fretta. Anche i consumi al “minimo” (0,7 W) sembrano un po’ più alti del solito, ma comunque più vicini a quelli che ci si aspetterebbe.

Google può fare qualcosa al riguardo? Difficile dirlo, ma se la questione riguarda soltanto l’hardware è improbabile che la casa di Mountain View possa porre rimedio e rendere il pannello più efficiente con un aggiornamento software. Qualora ve lo steste chiedendo, non sembra che lo stesso problema tocchi il fratello minore Google Pixel 7.

Lo schermo sembra anche restare acceso più del dovuto

In base a quanto riportato da Prasad Naik di GSMArena, sembra inoltre che lo schermo di Google Pixel 7 Pro resti acceso circa un secondo di troppo, provocando un po’ di fastidi tra agli utilizzatori (come dimostra il breve video qui in basso). Potrebbe capitare di spegnere il display e ad esempio di cambiare involontariamente traccia musicale nel riporre lo smartphone in tasca. Non sappiamo se si tratti di un bug o se la cosa possa risolversi disattivando qualche specifica impostazione. Nel caso, torneremo sull’argomento non appena ne sapremo di più.

Avete notato anche voi questo problemino con lo spegnimento e un consumo energetico più alto del solito con il display del vostro nuovo Google Pixel 7 Pro?

