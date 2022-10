Xiaomi 12 Lite 5G è una delle proposte più interessanti dell’ultimo periodo per quanti tengano d’occhio la fascia media del mercato alla ricerca del giusto rapporto qualità-prezzo ed è ancora più a fuoco al prezzo dell’offerta Amazon di cui parliamo in questa sede, peccato che sia agli sgoccioli.

Nel caso in cui siate arrivati tardi e l’offerta descritta di seguito non risulti più disponibile su Amazon, vi ricordiamo che potete sempre visitare la nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android, dove potete trovare tante alternative valide da prendere in considerazione.

Xiaomi 12 Lite 5G in offerta su Amazon al prezzo minimo

Chiamato a raccogliere la gravosa eredità degli apprezzati Xiaomi Mi 11 Lite 5G e Xiaomi 11 Lite 5G NE, il nuovo modello sembra avere tutte le carte in regola per replicarne il successo di critica e di vendite. Dal momento che rispetto ai predecessori Xiaomi 12 Lite 5G si è affacciato sul mercato italiano con un prezzo di listino più elevato — 499,90 euro, contro i 399,90 euro per il taglio base di Xiaomi 11 Lite 5G NE e i 449,90 euro della stessa configurazione di memoria 8 GB + 128 GB del nuovo arrivato —, gli utenti che lo stavano tenendo d’occhio fin dall’annuncio dello scorso mese di luglio non potranno che guardare con vivo interesse alla seguente offerta Amazon.

Il colosso dello shopping online permette di acquistare a prezzo scontato unicamente la colorazione Black di Xiaomi 12 Lite 5G e il prezzo richiesto è di 433,18 euro, il più basso raggiunto finora sulla piattaforma. Badate bene che si tratta di uno smartphone venduto e spedito da Amazon, con il solito ottimo servizio clienti post-vendita e possibilità di spedizione Prime (gratuita per i clienti abbonati), che quindi potrebbero avere il prodotto tra le mani già domani. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista Xiaomi 12 Lite 5G 8 GB + 128 GB Black a 433,18 euro

Se siete interessati, non temporeggiate e completate subito l’acquisto: l’offerta descritta terminerà tra circa 2 ore (nel momento in cui scriviamo).

Perché scegliere Xiaomi 12 Lite 5G

Con il nuovo medio di gamma Xiaomi 12 Lite 5G, che si pone come modello di ingresso della serie numerata Xiaomi 12, il produttore cinese ha deciso di giocare senza rischi, riprendendo quanto di buono fatto con lo Xiaomi 11 Lite 5G NE e rispolverandolo per il 2022, ciò si è tradotto in un design ritoccato per ricalcare i nuovi fratelli maggiori e alcune specifiche migliorate.

Lo smartphone può contare su una fotocamera principale da ben 108 megapixel (contro i 64 megapixel del predecessore), affiancata da una classica ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una macro da 2 megapixel di discutibile utilità; il display, che rimane un AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, viene aggiornato con il refresh rate a 120 Hz (contro i 90 del predecessore). Il SoC rimane lo stesso del predecessore, ovvero il collaudatissimo Snapdragon 778G di Qualcomm. Dal punto di vista degli ingombri, Xiaomi 12 Lite risulta più compatto in pianta ma leggermente più spesso e più pesante: le dimensioni sono pari a 159,3 x 73,7 x 7,3 mm, mentre l’ago della bilancia si ferma a 173 grammi.

L’ultimo punto su cui il modello 2022 va a migliorare quello dello scorso anno è l’autonomia: anche se la batteria è di soli 50 mAh più capiente, il supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W (contro i 33 del predecessore) rappresenta un netto passo in avanti e promette di cambiare le abitudini di utilizzo dello smartphone: dati i pochi minuti sufficienti per un corposo boost, si potrà dire addio ai patemi da batteria scarica.

Qui sotto potete vedere come si comporta nella vita reale attraverso la nostra recensione video.

