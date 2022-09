Samsung Galaxy Watch5 al minimo in varie versioni con queste offerte Amazon

È bastato un lavoro gomito a gomito tra Google e Samsung per dare nuova linfa a Wear OS con gli smartwatch della serie Galaxy Watch4 dello scorso anno e adesso tocca ai nuovi Samsung Galaxy Watch5 raccogliere quella gravosa eredità e proseguire sulla via del successo; un compito tutt’altro che facile, che però offerte come quella disponibile attualmente su Amazon contribuiscono a semplificare almeno un po’.

A proposito di offerte e di Samsung, proprio questa mattina vi abbiamo segnalato la ghiotta promozione con DAZN in regalo per chi acquista i nuovi flagship del brand sudcoreano; ieri, invece, avevamo visto lo sconto per la gamma Galaxy S22. Quanto ad Amazon, non dimenticate che tra un paio di settimane ci saranno le Offerte esclusive Prime e nel frattempo c’è un ottimo modo per ingannare l’attesa.

Offerte Samsung Galaxy Watch5 su Amazon (28 settembre)

Ci troviamo ancora una volta su Amazon e questa volta parliamo di wearable a marchio Samsung, più precisamente di un solo modello (sebbene in più versioni): Samsung Galaxy Watch5. Annunciato ufficialmente lo scorso 10 agosto in coppia col più ambizioso e costoso Samsung Galaxy Watch5 Pro, il nuovo modello “base” aspira a replicare il successo dell’ancora validissimo e sempre meno costoso Galaxy Watch4 (ecco la nostra recensione).

Realizzare una simile aspirazione è impresa tutt’altro che facile e un ostacolo può essere rappresentato proprio dal predecessore, ancora tecnicamente al passo con i tempi ma ormai reperibile a prezzi molto più bassi. Per questo motivo, il successo di Samsung Galaxy Watch5 deve passare anche attraverso offerte capaci di accendere la fantasia dei potenziali acquirenti.

Nel momento in cui scriviamo, Samsung Galaxy Watch5 si trova in offerta su Amazon in versione solo Bluetooth ma nei due formati da 40 mm e 44 mm e in entrambi i casi ha raggiunto dei nuovi minimi storici sulla piattaforma. Il modello più piccolo è disponibile all’acquisto al prezzo di 217 euro in due colorazioni — solo quella Graphite costa pochi euro in più, ma si trova comunque al prezzo più basso raggiunto finora — con uno sconto del 27% rispetto al listino ufficiale (299 euro); la versione da 44 mm è invece acquistabile al prezzo di 231,09 euro nella sola colorazione Sapphire, scontata del 30% rispetto al listino ufficiale (329 euro). Ecco i link diretti per acquistare tutte le versioni in sconto:

Purtroppo, l’offerta che vedeva al minimo anche Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE è terminata e allo stato attuale il modello più appetibile è quello Bluetooth in Gray Titanium a 371 euro (contro un listino ufficiale di 499 euro). Se siete interessati, lo trovate a questo link:

Samsung Galaxy Watch5 Pro 45 mm Bluetooth Gray Titanium a 371 euro

Tutti i prodotti elencati sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti.

Perché acquistare Samsung Galaxy Watch5

Per aiutarvi nella decisione, ecco la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy Watch5: