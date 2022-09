Quando vogliamo essere sicuri di non dimenticarci qualcosa, solitamente prendiamo lo smartphone e chiediamo all’assistente Google di creare un promemoria, oppure ci affidiamo a Google Calendar. In futuro però, tutti questi promemoria verranno gestiti da Google Tasks, scopriamo di più.

Google vuole fare ordine, presto i promemoria saranno gestiti da Google Tasks

Nei prossimi mesi verrà implementata una nuova funzionalità riguardante i promemoria, lo scopo che si prefigge Big G è quello di fare ordine, facendo gestire i promemoria all’applicazione dedicata alle attività, di default sincronizzata con tutti i dispositivi e le app Workspace.

In futuro dunque, richiamando l’assistente Google e chiedendogli di impostare un promemoria, verrà automaticamente visualizzata l’interfaccia utente di Tasks che si occuperà di gestire l’intero processo, stesso discorso per i promemoria impostati con Google Calendar.

Non è stata diffusa una data di rilascio ufficiale per la nuova funzionalità, ma Google ha annunciato che invierà una notifica agli utenti non appena sarà disponibile; se dunque volete essere tra i primi a testarla, non vi resta che procedere al download di Google Tasks direttamente dal Play Store, grazie al badge sottostante, qualora non l’abbiate ancora installata sul vostro smartphone.

