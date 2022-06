Dopo aver accolto (finalmente) la possibilità di contrassegnare gli elementi più importanti delle liste delle cose da fare, Google Tasks si prepara a integrare un’altra novità interessante: una funzione per stampare le liste.

Arriva la funzione per stampare le liste di Google Tasks

Google Tasks è un servizio molto utilizzato per stilare le to-do-list. Che si tratti di una lista di cose da fare per lavoro o di una lista di lavoretti da svolgere in casa poco importa, il servizio permette di tenere sotto controllo le attività da svolgere (mantenendo in memoria quelle già fatte) attraverso una o più liste.

Oltre ad avere un’app per Android, Google Tasks è disponibile come barra laterale affiancata a Gmail, Calendario, Drive e agli altri servizi Google in versione web: proprio all’interno di questi ultimi è in distribuzione la novità protagonista dell’articolo, ossia la funzione che consente di stampare le liste. Si tratta di un’aggiunta molto utile, soprattutto per coloro che preferiscono avere a che fare (anche) con carta e penna. Potete vederla in anteprima nell’immagine qui sotto, ma purtroppo sembra che per ora non risulti particolarmente diffusa tra gli utenti.

La novità è in distribuzione a partire da oggi e riguarda sia i clienti Google Workspace sia gli account personali. Presumibilmente il rollout graduale partirà dagli utenti statunitensi, ma in base a quanto sostiene la casa di Mountain View potrebbero volerci fino a 15 giorni per averla. Per verificare non dovete fare altro che aprire la barra laterale di Google Tasks e cliccare sui tre puntini in alto a destra: sotto alla voce per rinominare la lista potreste vedere quella per procedere alla stampa della stessa.

Allora, il vostro Google Tasks ha già accolto la nuova funzione per la stampa? Fatecelo sapere nel solito box qui sotto o attraverso i nostri social.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 6