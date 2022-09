Quello di Tile è un nome che non ha bisogno di presentazioni: da anni il produttore aiuta gli utenti a ritrovare i propri oggetti smarriti grazie ai suoi famosi tag e adesso ha deciso di introdurre una novità complementare: le etichette QR “Lost and Found”, che non richiedono batterie ed escludono dall’equazione qualsivoglia preoccupazione in tema di privacy.

Tile “Lost and Found”: etichette 2.0

Le etichette “Lost and Found” non sono ovviamente una soluzione particolarmente avanzata dal punto di vista tecnologico, né potente in termini di sfruttabilità per ritrovare eventuali oggetti persi di vista. Parliamo, in parole povere, di semplici etichette adesive che, anziché recare un testo puro e semplice come si usava in passato, adottano un più moderno codice QR — col quale ormai la stragrande maggioranza degli utenti ha raggiunto una buona familiarità — al fine di consentire la comunicazione di informazioni utili.

Il codice QR unico riportato sulle etichette contiene infatti un invito ad essere scansionato e include informazioni di contatto che possono aiutare il proprietario dell’oggetto smarrito a ritrovarlo. È presente anche un messaggio personalizzato sulla pagina dedicata, che funziona grazie all’app Tile.

Sebbene descritte così tali etichette non sembrino portare chissà quali vantaggi rispetto alla pura e semplice scrittura del proprio numero di telefono su di un pezzo di carta, non bisogna sottovalutare un vantaggio non da poco: anche se il codice QR è immutabile, l’utente ha la possibilità di modificare in qualsiasi momento le informazioni di contatto e il messaggio ad esso associati; insomma, ove si cambi numero di telefono o si abbia necessità di comunicare un messaggio ben preciso, le “Lost and Found” trovano una precisa raison d’être.

Etichette QR “Lost and Found” e altri Tile

Le nuove etichette QR “Lost and Found” sono pensate come un articolo complementare e non sostitutivo di prodotti più complessi e ricchi di funzioni come i soliti tag della linea Tile (del resto, la linea 2022 presenta già sul retro un codice QR con funzione analoga).

Rispetto a questi ultimi, le etichette pagano ovviamente lo scotto di non essere dei tracker veri e propri: nel caso in cui l’oggetto smarrito non venga ritrovato da nessuno oppure la persona in questione eviti deliberatamente di contattare il proprietario, le etichette “Lost and Found” non consentono di fare alcunché.

Detto di questo svantaggio, che poi è solo figlio della diversa natura del prodotto, ci sono anche due “pro” non di poco conto da considerare: il primo attiene al fatto che le etichette QR “Lost and Found” non necessitino di una batteria, dunque non occorre ricordarsi di sostituirla né fare i conti con lo scaricamento di batterie non sostituibili, che rende completamente inutili i tracker tradizionali.

L’altro vantaggio è quello relativo alla totale assenza di preoccupazioni per quello che riguarda la privacy. Nei mesi addietro, il tema della tutela della privacy in relazione a dispositivi di tracciamento aveva fatto discutere non poco, con gli AirTag di Apple naturalmente al centro del dibattito: il colosso di Cupertino aveva provvaduto a pubblicare una guida contro i possibili problemi legati allo stalking e ad introdurre una serie di novità dedicate; la stessa Tile era intervenuta sul questo delicato argomento con il lancio della funzione “Scansione e sicurezza”. Ebbene, con le etichette QR “Lost and Found” non si pone alcun problema di questo tipo: la scansione dell’etichetta offre unicamente accesso alle informazioni di contatto che l’utente stesso abbia scelto di condividere per farsi rintracciare, ma non offre alcuna possibilità di conoscerne la posizione.

Prezzo e disponibilità delle etichette QR “Lost and Found”

Tile ha già messo in vendita le etichette QR “Lost and Found” negli Stati Uniti, dove chiede un prezzo di 14,99 dollari per tre fogli da 5 sticker l’uno, per un totale di 15 etichette. Naturalmente, non si pongono problemi di compatibilità con Android o iOS.

La versione più recente dell’app Tile è scaricabile cliccando sul badge sottostante.