Secondo una recente indiscrezione Redmi Pad potrebbe arrivare a ottobre, tuttavia l’atteso primo tablet Redmi potrebbe arrivare anche prima, poiché oggi sono emersi alcuni indizi che suggeriscono che il dispositivo potrebbe debuttare nei prossimi giorni.

Redmi Pad potrebbe arrivare a giorni, ecco i presunti prezzi e render di stampa

L’informatore Kacper Skrzypek ha condiviso su Twitter alcuni screenshot trapelati dai profili Instagram di Xiaomi Kuwait e Xiaomi Iraq. Il tweet include anche quella che sembra essere un’immagine proveniente dal materiale di marketing di Redmi Pad.

A giudicare dall’immagine sopra, il tablet Redmi Pad sembra essere dotato di un retro metallico e di una singola fotocamera senza flash LED.

Altri screenshot allegati a post mostrano che Redmi Pad è disponibile per l’acquisto, ma non in quali mercati, tuttavia il prezzo del tablet riportato è di circa 232,50 dollari in Kuwait e di circa 225 dollari in Iraq.

Secondo recenti voci di corridoio Redmi Pad dovrebbe offrire un display LCD da 11 pollici con risoluzione 2K ed essere trainato da un un nuovo chip MediaTek.

Il tablet dovrebbe eseguire la MIUI 13 basata su Android 12 ed essere alimentato da una batteria da 7.800 mAh con supporto per la ricarica rapida da 22,5 W.

I presunti modelli di Redmi Pad includerebbero una variante da 3 GB RAM con 64 GB di memoria interna e una da 4 GB RAM con 64 GB di archiviazione.

Il dispositivo è atteso nelle tre colorazioni grigio grafite, argento chiaro di luna e verde menta e dovrebbe essere rilasciato in diversi mercati poiché ha ottenuto più certificazioni.

In copertina: Xiaomi Pad 5

