La giornata di ieri, lunedì 19 settembre, ha portato un carico di novità nei listini di Vodafone, con un rinnovamento del portafoglio di offerte operator attack attivabili nei negozi — i.e. Bronze e Silver —, una nuova soluzione per i clienti più giovani (Red Max Under 16) e altri cambiamenti in vista dell’autunno 2022.

Insomma, dopo che nei primi giorni del mese si era parlato di Vodafone per la velocità della sua rete mobile, ma soprattutto per la delicata vicenda del furto di una grande quantità di dati dei propri clienti, finalmente oggi si torna a parlare dell’operatore rosso in tema di offerte telefoniche.

Offerte Vodafone Bronze e Silver (gamma Special)

Il rinnovamento del portafoglio delle offerte operator attack di Vodafone per i negozi parte dalla chiusura della Special Giga a 7,99 euro al mese e dalla sua sostituzione con la nuova Vodafone Bronze Plus allo stesso prezzo mensile. La Vodafone Bronze era in scadenza e invece è stata confermata in listino fino a nuova comunicazione; inoltre le offerte Bronze Plus e Silver regalano la promozione gratuita 50 Giga Free per 12 mesi dall’attivazione optando per il metodo di pagamento Smart Pay.

Parliamo di offerte della gamma Special attivabili a mezzo di codici gettoni interni denominati dagli addetti ai lavori “Offerte Special con Gettone“ e disponibili anche con eSIM. Eccole illustrate nei dettagli:

Vodafone Bronze è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Fastweb, LycaMobile e altri MVNO. L’offerta costa 7 euro al mese e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G (servizi standard inclusi); l’attivazione è gratuita.

è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Fastweb, LycaMobile e altri MVNO. L’offerta costa e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G (servizi standard inclusi); l’attivazione è gratuita. Vodafone Bronze Plus è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Fastweb, LycaMobile e altri MVNO (Digi Mobile, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom), sono esclusi TIM, Kena, WINDTRE, Very mobile e ho. L’offerta costa 7,99 euro al mese e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati 4G (servizi standard inclusi); con Prova Vodafone , è possibile avere il primo mese a 4,90 euro, inoltre c’è la promo 50 Giga Free (entro 10 giorni dall’attivazione) vincolata a Smart Pay.

è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Fastweb, LycaMobile e altri MVNO (Digi Mobile, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom), sono esclusi TIM, Kena, WINDTRE, Very mobile e ho. L’offerta costa e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati 4G (servizi standard inclusi); con , è possibile avere il primo mese a 4,90 euro, inoltre c’è la promo (entro 10 giorni dall’attivazione) vincolata a Smart Pay. Vodafone Silver è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Fastweb, LycaMobile e altri MVNO (Digi Mobile, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom), sono esclusi TIM, Kena, WINDTRE, Very mobile e ho. L’offerta costa 9,99 euro al mese e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti, bundle di chiamate internazionali e 100 GB di traffico dati 4G (servizi standard inclusi); con Prova Vodafone , è possibile avere il primo mese a 5 euro, inoltre c’è la promo 50 Giga Free (entro 10 giorni dall’attivazione) vincolata a Smart Pay, che garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi. Quanto alle chiamate internazionali, sono previsti: 300 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco; 100 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile; 1000 minuti verso Vodafone Albania; minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania.

è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Fastweb, LycaMobile e altri MVNO (Digi Mobile, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom), sono esclusi TIM, Kena, WINDTRE, Very mobile e ho. L’offerta costa e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti, bundle di chiamate internazionali e 100 GB di traffico dati 4G (servizi standard inclusi); con , è possibile avere il primo mese a 5 euro, inoltre c’è la promo (entro 10 giorni dall’attivazione) vincolata a Smart Pay, che garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi. Quanto alle chiamate internazionali, sono previsti: Vodafone Bronze a 9,99 euro al mese è attivabile dai clienti provenienti da Kena, BT Enia Mobile e Bladna Mobile (in alcuni casi anche, tra gli altri, da WINDTRE e Very Mobile) e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G (servizi standard inclusi); l’attivazione costa 0,01 euro.

è attivabile dai clienti provenienti da Kena, BT Enia Mobile e Bladna Mobile (in alcuni casi anche, tra gli altri, da WINDTRE e Very Mobile) e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G (servizi standard inclusi); l’attivazione costa 0,01 euro. Vodafone Special Minuti 20 Giga è attivabile con nuovo numero e comprende minuti illimitati e 20 GB in 4G a 11,99 euro al mese (5 euro il primo mese con Prova Vodafone).

Offerta Vodafone Red Max Under 16: info e costi

L’offerta Vodafone Red Max Under 16 ammette nuove attivazioni per clienti fino ai 16 anni di età compiuti, precisamente fino al giorno precedente il compimento dei 17 anni. Come per le altre offerte rivolte ai più giovani, è ammessa l’attivazione con carte di credito o conto corrente con diverso intestatario (come ad esempio un genitore).

Vodafone Red Max Under 16 è attivabile in negozio, con o senza portabilità, con costo di attivazione di 6,99 euro e addebito anticipato del primo mese. Sono inclusi minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e UE, SMS illimitati nazionali, 100 GB fino al 5G con Rete sicura (comprende Parental Control) incluso nel prezzo di 9,99 euro al mese. In caso di convergenza fisso-mobile, l’offerta è scontata a 6,99 euro al mese. Optando per il pagamento Smart Pay, il programma Vodafone Club viene incluso senza costi aggiuntivi (di norma costa 3,99 euro al mese) e dà accesso a sconti esclusivi (Q8, Booking, Carrefour, Yoox e Everli) e 10 GB di traffico dati extra al mese, con 5G incluso gratuitamente.

Il bundle è analogo a quello della Vodafone Red Max Under 25, ma solo quest’ultima offre (per le attivazioni fino al 20 ottobre) un regalo da riscattare via My Vodafone, con scelta tra 3 mesi di NOW Pass Entertainment e un voucher di 20 euro per PlayStation Store.

Altre novità Vodafone (autunno 2022)

Tra le altre novità, si segnala un test interessante in corso nei negozi e che permette ai già clienti che cambino offerta in favore di Vodafone Gold e Vodafone Gold Start — con minuti, SMS e GB illimitati a prezzi personalizzati — di ricevere in regalo 12 mesi di abbonamento a Buddyfit, così da potersi allenare per un anno intero gratuitamente coi programmi del noto servizio. La promozione sembra una riproposizione della stessa vista esattamente un anno fa in abbinamento ad altre offerte telefoniche.

Tornando alla Vodafone Red Max Under 25, nei negozi viene consentito di abbinare uno smartphone rigenerato, tra cui iPhone XR 64 GB al costo complessivo (offerta + smartphone) di 21,99 euro al mese per 24 mesi e iPhone 11 128 GB al costo complessivo (offerta + smartphone) di 27,99 euro al mese per 24 mesi; in entrambi i casi c’è un anticipo di 29,99 euro con pagamento tramite carta di credito.

Passando ai nuovi iPhone 14, Vodafone permette di acquistarli a rate (da 34,99 euro al mese o da 32,99 euro al mese con finanziamento Compass con modalità Flexy Pay), ma anche con l’iniziativa Smart Change, la quale permette di ottenere fino a 600 euro di sconto riportando un vecchio iPhone o altro smartphone da valutare. Prossimamente, i negozi Vodafone venderanno a 69,90 euro uno Starter Kit dedicato comprensivo di cover trasparente Mag Case compatibile con MagSafe, pellicola in vetro temperato, caricabatterie USB-C a 20W e caricabatterie MagSafe.

