I test eseguiti dall’app CheBanda di Altroconsumo premiano la rete Vodafone che si conferma come la rete mobile più veloce in Italia. I risultati, rivelati in queste ore, si basano su oltre 80 mila test eseguiti tra luglio 2021 e giugno 2022. L’indagine di CheBanda ha preso in considerazione soltanto i test su reti 4G, 3G e 2G degli operatori di telefonia mobile in Italia. Alle spalle di Vodafone, tra le reti mobili più veloci, troviamo Iliad che è riuscita a superare la concorrenza di TIM e WINDTRE. Ecco i dati completi:

Vodafone ha la rete mobile più veloce in Italia: i dati di CheBanda

La nuova indagine di CheBanda premia Vodafone come miglior operatore mobile, almeno per quanto riguarda la velocità della rete mobile. Il provider, infatti, ha ottenuto il punteggio più alto nei test effettuati dagli utenti dell’app CheBanda (circa 80 mila test totali tra luglio 2021 e giugno 2022). Per Vodafone si tratta di una conferma in quanto l’operatore conserva il primato della graduatoria stilata da CheBanda da oramai sei anni (ovvero da quando sono iniziati i test di CheBanda).

Per stilare la classifica degli operatori di telefonia mobile in Italia per velocità della rete sono stati considerati i test eseguiti su rete 4G, 3G e 2G. Il 92% dei test è stato eseguito con dispositivi connessi in 4G. Per il momento, l’indagine non ha considerato le prestazioni della rete 5G (che Vodafone ha lanciato in Italia nel 2019). Da notare, come vedremo di seguito, che è stata ugualmente stilata una classifica separata per valutare la prestazione del 5G dei singoli operatori.

La classifica degli operatori più veloci in Italia: dopo Vodafone c’è Iliad

Vodafone ha conquistato il primo posto della graduatoria definita da CheBanda ottenendo un punteggio complessivo di 30054 punti e conquistando la medaglia di “Migliore del Test“. Da notare che, alle spalle di Vodafone, troviamo una sorpresa. Il secondo posto, infatti, è stato conquistato da Iliad che è riuscita a superare TIM e WINDTRE. Nelle precedenti rilevazioni di CheBanda, infatti, Iliad non aveva mai raggiunto una posizione così alta in classifica.

Iliad ha registrato un punteggio di 24871 punti precedendo, di poco, WINDTRE che chiude al terzo posto con 23061 punti. Chiude la classifica TIM che si piazza al quarto posto della graduatoria degli operatori di telefonia mobile con un punteggio di 20910 punti che evidenzia un notevole divario, stando ai test di CheBanda, con le prestazioni garantite dalla rete degli altri operatori.

Il test non tiene conto degli altri operatori di telefonia mobile che, essendo provider virtuali, sfruttano le reti mobili dei quattro operatori MNO italiani (Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE). La grafica qui di sotto riassume la classifica definita da CheBanda:

Vodafone ha registrato il primo posto anche nella classifica che tiene conto esclusivamente della velocità di download in 4G. La graduatoria in questione è la seguente:

Vodafone: 45,5 Mbps (+38% rispetto ai 12 mesi precedenti)

Iliad: 38,6 Mbps (+46%)

WINDTRE: 34,6 Mbps

TIM: 32,2 Mbps

Per quanto riguarda la classifica della velocità in upload in 4G, invece, Vodafone conferma il primo ma le posizioni sul podio cambiano:

Vodafone: 10,9 Mbps

WINDTRE: 9,5 Mbps

TIM: 9,2 Mbps

Iliad: 6,8 Mbps

Interessante anche il dato relativo alle prestazioni della rete 5G in download. Questo parametro, non considerato per la definizione della classifica indicata in precedenza, vede il primato di TIM che supera Vodafone passando dal quarto posto generale al primo posto. La classifica è la seguente:

TIM: 152 Mbps

Vodafone: 149 Mbps

Iliad: 89 Mbps

WINDTRE: 76 Mbps

TIM e Vodafone arrivano quasi a doppiare WINDTRE per quanto riguarda la velocità del 5G, confermando un primato evidente per quanto riguarda la rete mobile di nuova generazione.

