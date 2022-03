Il team di sviluppatori di YouTube Music ha finalmente deciso di accontentare i numerosi utenti che da tempo richiedono l’implementazione della possibilità di condividere le proprie canzoni preferite attraverso le Storie di Snapchat.

Si tratta di una funzionalità su cui il team del colosso di Mountain View è al lavoro da parecchio tempo (le prime informazioni risalgono addirittura al 2020) e che è stata lanciata soltanto lo scorso dicembre e solo per la versione iOS.

A quanto pare, è arrivato il momento anche per gli utenti Android di YouTube Music di sfruttare tale feature e su Reddit si stanno moltiplicando le segnalazioni di chi ha notato l’implementazione della possibilità di condividere le canzoni attraverso le Storie di Snapchat.

Come funziona la condivisione di brani di YouTube Music su Snapchat

Quando si apre il menu dellla scheda dedicata alla condivisione in YouTube Music, gli utenti visualizzeranno anche Snapchat tra le varie opzioni tra cui scegliere e, toccando il relativo pulsante, viene generata una Storia del brano che è attualmente in riproduzione.

La Storia in questione include il nome del brano, la copertina dell’album, il nome dell’artista e un link per consentire a chi la visualizza di aprire il brano su YouTube Music.

Gli utenti hanno la possibilità di personalizzare la storia dall’editor di Snapchat e inviarla a loro amici specifici o condividerla con tutti.

Si tratta, in sostanza, solo di un piccolo cambiamento ma sono in tanti a ritenere che questa funzionalità avrebbe dovuto far parte dell’esperienza di YouTube Music sin dal primo giorno.

Ad oggi, questa novità è limitata a Snapchat mentre chi attende che venga estesa pure alle Storie di Instagram dovrà avere ancora pazienza.

