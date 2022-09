Il 2022 potrebbe essere un anno storico per OnePlus. Per la prima volta infatti la compagnia cinese sarebbe intenzionata a lanciare tre flagship in un solo anno, un evento davvero senza precedenti. Dopo OnePlus 10 Pro e OnePlus 10T infatti, OnePlus potrebbe anticipare la concorrenza e presentare entro fine anno la propria soluzione basata su Snapdragon 8 Gen 2.

Dal canto suo Sony non sta a guardare ed è pronta ad annunciare un nuovo smartphone pensato per i giocatori professionisti, come lascia intendere un breve video mostrato su Twitter.

OnePlus 11 Pro nel 2022?

Il noto leaker Digital Chat Station afferma, in un post su Weibo, che il nuovo dispositivo basato sulla piattaforma SM8550, meglio conosciuta come Snapdragon 8 Gen 2, arriverà entro la fine dell’anno. La compagnia dovrebbe concentrarsi soprattutto sulle prestazioni, rispettando quindi quello che è da sempre un suo punto di forza.

Non ci sono ovviamente riferimenti al nome dello smartphone, ma appare alquanto probabile che possa trattarsi di OnePlus 11 Pro, sempre che il brand mantenga la stessa filosofia adottata con OnePlus 10 Pro, del quale non è mai stata lanciata una versione “base”.

Qualcomm dovrebbe togliere i veli su Snapdragon 8 Gen 2 verso metà novembre, con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto accaduti negli ultimi anni e questo potrebbe permettere a OnePlus di essere tra i primi a lanciare un nuovo smartphone entro il mese di dicembre. Lo scorso anno furono Xiaomi e Motorola a “vincere” la gara lanciando Xiaomi 12 e Motorola Edge X30, e quest’anno il gruppo potrebbe essere più nutrito.

Sony e il gaming phone

Lasciato alle spalle Sony Xperia 5 IV, pensato per i creator, la compagnia giapponese si sta concentrando su un nuovo smartphone dedicato a una nicchia di mercato. Un recente tweet ha fornito chiari indizi sul prossimo dispositivo che sarà annunciato la prossima settimana, il 12 settembre, in Giappone.

Were you #BornToGame? Don’t miss our next exciting announcement at Sony Xperia YouTube on September 12th 2022, 13:00 Japan Time.#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement — Sony | Xperia (@sonyxperia) September 7, 2022

Pur senza riferimenti espliciti è facile capire che si tratta di una novità dedicata al mondo del gaming. Nel video si nota un componente del team Scarz, professionisti giapponesi di eSports, che gioca su uno smartphone dotato di pulsanti dorsali. Difficile capire se si tratti di un nuovo smartphone o più semplicemente di un accessorio per un modello già esistente.

Sembra più probabile però la prima ipotesi, in quanto Sony parla espressamente di “Born to Game” e di “Made for Pro Gamers and streamers”. Facile dunque aspettarsi un dispositivo ricco di accessori e di ottimizzazioni sia per il gioco che per lo streaming. Ne sapremo di più il 12 settembre, quando da noi saranno le sei di mattina.