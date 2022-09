Vodafone People è il nome di un’interessante iniziativa lanciata dal popolare operatore telefonico per invogliare i suoi clienti più volenterosi a divenire una sorta di ambasciatori dell’azienda.

Alla base di questa iniziativa vi sono le missioni che gli utenti dovranno svolgere e che cambiano con una certa frequenza, trasformando i normali clienti in portavoce di Vodafone e l’operatore telefonico ricompensa questo impegno con appositi premi e una classifica da scalare.

Per partecipare a Vodafone People è necessario avere compiuto 15 anni e avere una SIM di questo operatore (il cui numero va inserito al momento della registrazione alla piattaforma) mentre le missioni possono consistere in attività social (come semplici condivisioni di contenuti o commenti ai post), sondaggi, quiz, invio di foto o video sul tema proposto o azioni da compiere sull’app MyVodafone.

I premi della nuova classifica di Vodafone People

Giovedì 1 settembre l’operatore telefonico ha dato il via a una nuova classifica, comunicando agli utenti di avere deciso di prorogare l’iniziativa.

Ecco uno stralcio dell’email inviata da Vodafone:

La community di Vodafone People non si ferma: dal 1° settembre fino al 30 novembre sarà attiva la terza classifica della piattaforma. Questo significa che avrai un’altra possibilità di arrivare a vincere fino a 500 euro di buoni regalo Amazon.it Potrai inoltre accumulare e spendere i tuoi punti fino al 15 dicembre 2022. Che aspetti? Completa le missioni e riscatta!

In sostanza, questa nuova edizione di Vodafone People si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre e novembre e, a partire da lunedì 12 settembre, vedrà un’importante novità: in alcune specifiche missioni sarà introdotta la possibilità di completarle anche con TikTok come alternativa a Facebook e Instagram.

La prossima classifica sarà pubblicata il 15 dicembre 2022 e anche in questo caso saranno premiati coloro che avranno raggiunto una delle prime 10 posizioni.

Questi i premi in palio:

primo classificato -> buono Amazon del valore di 500 euro

secondo classificato -> buono Amazon del valore di 450 euro

terzo classificato -> buono Amazon del valore di 400 euro

quarto classificato -> buono Amazon del valore di 350 euro

quinto classificato -> buono Amazon del valore di 300 euro

sesto classificato -> buono Amazon del valore di 200 euro

settimo classificato -> buono Amazon del valore di 100 euro

ottavo classificato -> buono Amazon del valore di 80 euro

nono classificato -> buono Amazon del valore di 50 euro

decimo classificato -> buono Amazon del valore di 20 euro

Inoltre, sulla base dei punti accumulati, gli utenti potranno richiedere delle gift card attraverso la sezione shop di Vodafone People:

con 500 punti una gift card di 5 euro per Amazon, Carrefour, Decathlon, Ikea, Mediaworld, Zalando, Coin, H&M

con 1.000 punti una gift card da 10 euro per laFeltrinelli

con 1.500 punti una gift card da 15 euro per OVS e Unieuro

con 2.500 punti una gift card da 25 euro per Asos, GameStop, Prenatal, Arbre Magique, Bimbostore, EsserBella, Mondadori, Smartbox, Toys Center, VisionOttica

con 5.000 punti una gift card da 50 euro per Nespresso e Volagratis

con 5.600 punti una gift card da 56 euro per QcTerme

Potete trovare il regolamento integrale seguendo questo link mentre qui trovate il sito dedicato all’iniziativa.

