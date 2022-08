HONOR prepara importanti novità per il mercato europeo. Il brand, infatti, ha appena annunciato un nuovo evento di presentazione che si svolgerà il prossimo 2 settembre, a margine dell’IFA di Berlino. L’evento in questione permetterà all’azienda di svelare nuovi prodotti in arrivo sul mercato europeo nel corso dei prossimi mesi.

Tra le novità al centro dell’evento di HONOR della prossima settimana ci sarà il nuovo smartphone HONOR 70, già ufficiale in Cina e ora pronto al debutto in versione “Global”. Il brand punta anche al mercato dei tablet Android con il lancio del nuovo HONOR Pad 8. Ecco tutti i dettagli:

HONOR annuncia un evento di presentazione ad IFA 2022: in arrivo lo smartphone HONOR 70 e il tablet HONOR Pad 8

L’evento del 2 settembre segnerà l’arrivo di diverse novità per HONOR. Il marchio ha già confermato che il fulcro dell’evento sarà il nuovo smartphone HONOR 70, dispositivo già svelato alcuni mesi fa in Cina e ora in arrivo anche da noi in Europa. Collegandosi a questa pagina del sito ufficiale HONOR è possibile lasciare i propri dati ed ottenere un buono sconto di 50 euro da utilizzare per l’acquisto al lancio del nuovo HONOR 70.

Per ora, però, non ci sono dettagli ufficiali sul prezzo in euro che potrebbe attestarsi intorno ai 550-600 euro, in base alla dotazione di storage a disposizione. In arrivo, inoltre, ci sarebbe anche il tablet HONOR Pad 8, dispositivo che dovrebbe colmare un vuoto nella gamma europea di HONOR. Nel corso dell’evento, inoltre, il brand potrebbe presentare qualche altra sorpresa, non ancora trapelata al momento. L’appuntamento, come detto, è fissato per il prossimo 2 settembre.

Le specifiche del nuovo HONOR 70

Come anticipato in precedenza, HONOR 70 è già stato svelato ufficialmente in Cina. Lo smartphone, quindi, non dovrebbe presentare particolari sorprese. Dal punto di vista tecnico, infatti, il nuovo smartphone di casa HONOR dovrebbe arrivare sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage interno oltre che da una batteria da 4.800 mAh.

Da segnalare anche il supporto alla ricarica rapida via cavo da 66 W. A completare le specifiche tecniche dello smartphone troveremo un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre ad una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX800 da 54 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e da un sensore di profondità da 2 Megapixel.

In Cina, ricordiamo, sono disponibili anche HONOR 70 Pro e 70 Pro Plus. I due smartphone non arriveranno in Europa (salvo improbabili sorprese).

Le specifiche del tablet HONOR Pad 8

Il nuovo tablet HONOR Pad 8 rappresenta una novità molto interessante per la gamma europea del brand. Si tratta di un prodotto basilare ma che, al giusto prezzo, potrebbe avere le carte in regola per ritagliarsi uno spazio significativo sul mercato. Il tablet potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 680 supportato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage.

Da notare la presenza di una batteria da 7.250 mAh. Il display si caratterizzerà per una diagonale di ben 12 pollici con risoluzione di 2000 x 1200 pixel. Il comparto audio sarà composto da un sistema ad 8 speaker. A completare le specifiche troveremo una camera anteriore ed una posteriore da 5 Megapixel. Il tablet è già stato ufficializzato in Cina e, quindi, anche in questo caso non ci dovrebbero essere particolari sorprese.

L’appuntamento con le novità in arrivo per la gamma HONOR è fissato, quindi, per il prossimo 2 di settembre, in occasione dell’evento di presentazione programmato per l’IFA di Berlino.

